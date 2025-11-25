HBO Max anuncia 'Euphoria', 'House of the Dragon' e 'The Pitt' para 2026

A HBO Max anunciou nesta terça-feira, 25, os principais lançamentos de séries e filmes para 2026. Entre os destaques do próximo ano estão as novas temporadas de House of the Dragon, Euphoria, The Pitt, e a estreia de produções como O Cavaleiro dos 7 Reinos, novo spin-off de Game of Thrones, baseado no livro homônimo de George R. R. Martin.

O streaming atingiu 128 milhões de assinantes neste ano, e vem apresentando novas séries de sucesso. É o caso de Bem-Vindos à Derry, que expande o universo de Stephen King para o livro e filme IT: A Coisa. A primeira temporada, que ainda está em fase de lançamento, já acumula mais de 15 milhões de espectadores.

Em janeiro estreia a segunda temporada de The Pitt, vencedora do Emmy de 2025 como melhor série de drama. A produção recebeu no total 27 indicações ao maior prêmio da TV, e saiu com quatro estatuetas na premiação principal.

Cavaleiro dos 7 Reinos, nova série do universo de George R. R. Martin, ambientada em Westeros, também tem estreia prevista para 19 de janeiro. Contará a história de Duncan e Egg, 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones. O elenco é composto por Peter Claffey, Finn Bennett, Dexter Sol Ansell, Henry Ahton, entre outros. Martin assina como showrunner, ao lado de Ira Parker.

Fora de Westeros, cinco anos após a estreia da segunda temporada, a HBO finalmente voltou com novas imagens e um trailer exclusivo de Euphoria, série de sucesso do streaming. A produção, estrelada por Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e grande elenco, está em hiato desde 2022.

E 20 anos após a estreia da primeira temporada, a HBO Max retorna com The Comeback, série estrelada por Lisa Kudrow (intérprete de Phoebe em Friends).

Veja as principais estreias da HBO Max em 2026

Começo do ano

9 de janeiro: The Pitt - Temporada 2

- Temporada 2 19 de janeiro: O Cavaleiro dos 7 Reinos - Temporada 1

- Temporada 1 2 de fevereiro: Dona Beja (novela)

(novela) 15 de fevereiro: Como Água para Chocolate - Temporada 2

- Temporada 2 Primeiro trimestre: Industry - Temporada 3

House of The Dragon chega a terceira temporada (Divulgação)

Ao longo do ano e segundo semestre

House of the Dragon (Casa do Dragão) - Temporada 3

(Casa do Dragão) - Temporada 3 Hacks - Temporada 5

- Temporada 5 Euphoria - Temporada 3

- Temporada 3 The Golden Age (A Idade Dourada) - Temporada 3

(A Idade Dourada) - Temporada 3 The Comeback - Temporada 3

- Temporada 3 Duna: A Profecia - Temporada 2

- Temporada 2 Cidade de Deus: A Luta não Para - Temporada 2

Novas séries

"Half Man" é o novo título do criador de "Bebê Rena" (Divulgação)

Os novos títulos globais anunciados para 2026 incluem Half Man, série criada por Richard Gadd, criador e protagonista de Bebê Rena. A narrativa é focada em dois irmãos não consanguíneos que crescem juntos em um ambiente marcado pelo preconceito, e têm suas histórias entrelaçadas. Gadd recebeu quatro estatuetas do Emmy Awards pelo sucesso de Bebê Rena, da Netflix, em 2024. Incluindo o prêmio de Melhor Minissérie ou Antologia.

Entre as novas estreias está também a série Rooster, uma nova comédia estrelada por Steve Carell ambientada em um campus universitário. DTF St. Louis é outro título novo da HBO Max, uma minissérie provocativa centrada em um complexo triângulo amoroso protagonizado por Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini. A estreia está prevista para o segundo trimestre.

Sharon Horgan também estrela em uma comédia inglesa, ainda sem título confirmado. Por fim, War, um thriller jurídico produzido no Reino Unido e estrelado por Dominic West e Sienna Miller, também chega ao streaming no segundo semestre.

Brasil em destaque

"Dona Beija" é a nova novela da HBO Max para 2026 (Divulgação)

Para além da segunda temporada de Cidade de Deus e a estreia da nova novela do streaming, Dona Beja, a HBO Max também tem novos lançamentos nacionais previstos para 2026. Estão previstos para o próximo ano as docusséries Escravos da Fé: Os Arautos do Evangelho, que acompanha um grupo religioso ultraconservador acusado de inúmeros crimes: uma morte suspeita, exorcismo, abusos e manipulação psicológica.

Morte e Mistério na Amazônia, outro título brasileiro, investiga uma intriga de mais de 40 anos, com descobertas exclusivas sobre a lenda de uma cidade perdida submersa na Amazônia brasileira.