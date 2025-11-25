HBO Max anuncia 'Euphoria', 'House of the Dragon' e 'The Pitt' para 2026

HBO Max em 2026: veja os próximos lançamentos do streaming (Divulgação)
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18h54.
Última atualização em 25 de novembro de 2025 às 19h03.
A HBO Max anunciou nesta terça-feira, 25, os principais lançamentos de séries e filmes para 2026. Entre os destaques do próximo ano estão as novas temporadas de House of the Dragon, Euphoria, The Pitt, e a estreia de produções como O Cavaleiro dos 7 Reinos, novo spin-off de Game of Thrones, baseado no livro homônimo de George R. R. Martin.
O streaming atingiu 128 milhões de assinantes neste ano, e vem apresentando novas séries de sucesso. É o caso de Bem-Vindos à Derry, que expande o universo de Stephen King para o livro e filme IT: A Coisa. A primeira temporada, que ainda está em fase de lançamento, já acumula mais de 15 milhões de espectadores.
Em janeiro estreia a segunda temporada de The Pitt, vencedora do Emmy de 2025 como melhor série de drama. A produção recebeu no total 27 indicações ao maior prêmio da TV, e saiu com quatro estatuetas na premiação principal.
Cavaleiro dos 7 Reinos, nova série do universo de George R. R. Martin, ambientada em Westeros, também tem estreia prevista para 19 de janeiro. Contará a história de Duncan e Egg, 100 anos antes dos eventos de Game of Thrones. O elenco é composto por Peter Claffey, Finn Bennett, Dexter Sol Ansell, Henry Ahton, entre outros. Martin assina como showrunner, ao lado de Ira Parker.
Fora de Westeros, cinco anos após a estreia da segunda temporada, a HBO finalmente voltou com novas imagens e um trailer exclusivo de Euphoria, série de sucesso do streaming. A produção, estrelada por Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e grande elenco, está em hiato desde 2022.
E 20 anos após a estreia da primeira temporada, a HBO Max retorna com The Comeback, série estrelada por Lisa Kudrow (intérprete de Phoebe em Friends).
Os novos títulos globais anunciados para 2026 incluem Half Man, série criada por Richard Gadd, criador e protagonista de Bebê Rena. A narrativa é focada em dois irmãos não consanguíneos que crescem juntos em um ambiente marcado pelo preconceito, e têm suas histórias entrelaçadas. Gadd recebeu quatro estatuetas do Emmy Awards pelo sucesso de Bebê Rena, da Netflix, em 2024. Incluindo o prêmio de Melhor Minissérie ou Antologia.
Entre as novas estreias está também a série Rooster, uma nova comédia estrelada por Steve Carell ambientada em um campus universitário. DTF St. Louis é outro título novo da HBO Max, uma minissérie provocativa centrada em um complexo triângulo amoroso protagonizado por Jason Bateman, David Harbour e Linda Cardellini. A estreia está prevista para o segundo trimestre.
Sharon Horgan também estrela em uma comédia inglesa, ainda sem título confirmado. Por fim, War, um thriller jurídico produzido no Reino Unido e estrelado por Dominic West e Sienna Miller, também chega ao streaming no segundo semestre.
Para além da segunda temporada de Cidade de Deus e a estreia da nova novela do streaming, Dona Beja, a HBO Max também tem novos lançamentos nacionais previstos para 2026. Estão previstos para o próximo ano as docusséries Escravos da Fé: Os Arautos do Evangelho, que acompanha um grupo religioso ultraconservador acusado de inúmeros crimes: uma morte suspeita, exorcismo, abusos e manipulação psicológica.
Morte e Mistério na Amazônia, outro título brasileiro, investiga uma intriga de mais de 40 anos, com descobertas exclusivas sobre a lenda de uma cidade perdida submersa na Amazônia brasileira.