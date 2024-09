'Peaky Blinders': veja fotos de Cillian Murphy como Thomas Shelby para o primeiro filme da franquia

Começaram nesta segunda-feira, 30, as gravações do filme "A Volta de Thomas Shelby", baseado na série "Peaky Blinders", um dos maiores sucessos da Netflix. A plataforma de streaming divulgou hoje as primeiras imagens de Cillian Murphy, vencedor do Oscar de Melhor Ator pelos trabalhos em "Oppenheimer", caracterizado como o famoso Thomas Shelby.

O longa-metragem ainda não tem data de estreia prevista e as gravações começaram no mês de setembro. Em uma das fotos, Cillian aparece junto de Steven Knight, que criou a franquia. A outra imagem mostra o ator já caracterizado como Thomas Shelby, mais velho do que o personagem que termina o último episódio da última temporada.

"Pode comemorar: Thomas Shelby está de volta. Cillian Murphy e Steven Knight estão passando aqui pAra avisar que a produção do filme de Peaky Blinders já começou!", diz a publicação da Netflix nas redes sociais.

Veja a imagem dos bastidores de 'Peaky Blinders'

O que esperar de 'A Volta de Thomas Shelby'?

A série "Peaky Blinders" estreou em 2013 com pouco alarde, ainda que trouxesse um elenco de peso. Não demorou para se tornar, entretanto, uma das mais aclamadas do streaming: só a estreia da sexta e última temporada, lançada em fevereiro de 2022, foi assistida por nada mais nada menos que 3,8 milhões de pessoas no Reino Unido.

No começo de junho, o Murphy mostrou entusiasmo com o retorno do personagem. "Parece que Tommy Shelby não terminou comigo", disse ele em um comunicado. "É muito gratificante voltar a colaborar com Steven Knight e Tom Harper na versão cinematográfica de Peaky Blinders."

Knight prometeu um filme sem limites: "Será um capítulo explosivo na história de Peaky Blinders. Em guerra, sem restrições." Ele se disse "genuinamente entusiasmado" com a produção, que deve começar ainda este ano.

O diretor, Tom Harper, que também trabalhou na série original, relembrou o início da jornada: "Quando dirigi Peaky Blinders pela primeira vez, há mais de 10 anos, não sabíamos o que a série se tornaria, mas sabíamos que havia algo na alquimia do elenco e da escrita que parecia explosivo."

Para Harper, a história sempre foi "sobre família", e ele se declara "incrivelmente empolgado" em reunir o elenco e a equipe para levar o filme ao público.

Onde assistir a 'Peaky Blinders' online?

A série está disponível na Netflix.