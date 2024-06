Na onda de 'House of Dragon', como está o elenco de 'Game of Thrones' atualmente?

A série "Game of Thrones" conquistou o mundo com suas tramas intrincadas, personagens complexos e cenários épicos. Baseada na obra de George R.R. Martin, a série se tornou um fenômeno cultural, marcando uma geração de espectadores. No último domingo, 16, a aguardada segunda temporada de "House of the Dragon", spin-off da série original, estreou, reacendendo o interesse pelo universo de Westeros. Mas, enquanto os fãs mergulham nas novas intrigas dos Targaryen, muitos se perguntam: como estão os atores do elenco original de "Game of Thrones"?

HBO: Emissora registrou audiência média de 30 milhões de pessoas por episódio na última temporada da série / REUTERS/Caitlin Ochs (Caitlin Ochs/Reuters)

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

Emilia Clarke, que deu vida à icônica Daenerys Targaryen, continuou a brilhar após o fim de "Game of Thrones". Ela estrelou em filmes como "Como Eu Era Antes de Você" e "Han Solo: Uma História Star Wars". Recentemente, Clarke tem se dedicado a projetos no teatro e na TV, além de ser uma ativa defensora de causas sociais, especialmente relacionadas à saúde cerebral, após suas próprias experiências com aneurismas.

Sean Bean durante a apresentação da última temporada de 'Game of Thrones', em 2019 (Getty Images). (Patrick McMullan via Getty Images/Divulgação)

Sean Bean (Ned Stark)

Sean Bean, que interpretou Ned Stark, seguiu sua carreira com uma série de papéis em filmes e séries de TV. Bean é conhecido por seus personagens marcantes em produções como "O Senhor dos Anéis" e "The Martian". Atualmente, ele está envolvido em várias séries de televisão, incluindo "Snowpiercer" e "World on Fire".

Lena Headey em evento da última temporada de 'Game of Thrones'. (Getty Images) (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Lena Headey (Cersei Lannister)

Lena Headey, a inesquecível Cersei Lannister, continuou a mostrar seu talento em diversos projetos. Após "Game of Thrones", ela estrelou em filmes como "Fighting with My Family" e dublou personagens em animações populares. Headey também tem se aventurado na produção, trabalhando em novas séries e filmes independentes.

Nikolaj Coster-Waldau fez uma das personagens mais odiadas da série. (Getty Images) (Frederick M. Brown/Getty Images)

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

Nikolaj Coster-Waldau, que interpretou Jaime Lannister, expandiu seu portfólio com papéis em filmes como "Domino" e "Small Crimes". Além de atuar, Coster-Waldau é embaixador das Nações Unidas para o clima e os direitos humanos, destacando-se por seu ativismo e compromisso com causas ambientais.

O ator Peter Dinklage, um dos mais queridos atores de GOT. (Getty Images) (Caitlin Ochs/Reuters)

Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

Peter Dinklage, que deu vida a Tyrion Lannister, continuou a impressionar com suas atuações em filmes e séries. Ele estrelou em "O Tolo do Jogo" e "I Care a Lot", além de emprestar sua voz para animações como "A Era do Gelo". Dinklage segue sendo um dos atores mais respeitados de sua geração, recebendo elogios contínuos por seu talento.

Kit Harington, ou Jon Snow, uma das personagens com mais mudanças ao longo de 'GOT'. (Getty Images) (Alberto-E.-Rodriguez/ Getty Images)

Kit Harington (Jon Snow)

Kit Harington, o eterno Jon Snow, não parou após "Game of Thrones". Ele estrelou no filme da Marvel "Eternals" e participou da peça "True West". Harington também está confirmado para retornar ao universo de Westeros em uma série spin-off focada em Jon Snow, aumentando a expectativa dos fãs sobre seu futuro na franquia.

Maisie Williams impressionou com atuações (Divulgação) (Divulgação)

Maisie Williams (Arya Stark)

Maisie Williams, que interpretou Arya Stark, tem explorado diversos projetos criativos desde o fim da série. Ela estrelou em "Os Novos Mutantes" e na série "Two Weeks to Live". Williams também é co-fundadora de uma plataforma de mídia social chamada Daisie, que visa ajudar artistas emergentes a colaborar e encontrar oportunidades.

Sophie Turner teve atuações elogiadas ao longo dos 8 anos de série. (Getty Images) (Getty Images/Getty Images)

Sophie Turner (Sansa Stark)

Sophie Turner, a Sansa Stark de "Game of Thrones", continuou sua carreira no cinema e na televisão. Ela interpretou Jean Grey em "X-Men: Fênix Negra" e participou da série "Survive". Turner também se tornou mãe recentemente e tem se dedicado à família, enquanto continua a explorar novos papéis no entretenimento.

Gwendoline Christie é elogiada por suas atuações poderosas em GOT. (Dia Dipasupil/WireImage) (Dia Dipasupil/WireImage/Getty Images)

Gwendoline Christie (Brienne of Tarth)

Gwendoline Christie, conhecida por sua atuação como Brienne of Tarth, seguiu sua carreira com papéis marcantes em filmes e séries. Ela apareceu em "Star Wars: O Despertar da Força" e na série "The Sandman" da Netflix. Christie é elogiada por suas performances poderosas e continua a ser uma presença influente na indústria do entretenimento.

O elenco de "Game of Thrones" segue diversificado e ativo, com cada ator explorando novas oportunidades e continuando a impactar a indústria do entretenimento. A estreia da segunda temporada de "House of the Dragon" apenas reafirma o legado duradouro dessa série que marcou a cultura pop global.