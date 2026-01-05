Zootopia 2 se torna o filme de Hollywood mais visto da China

Zootopia 2, lançado na China em novembro do ano passado, se tornou o filme de Hollywood mais assistido de todos os tempos no país. De acordo com informações divulgadas pela Bloomberg, a animação superou "Vingadores: Ultimato" e arrecadou cerca de 4,25 bilhões de yuans em bilheteria, o equivalente a US$ 610 milhões.

Fenômeno cultural impulsiona bilheteria chinesa

Além dos números expressivos, Zootopia 2 se transformou em um fenômeno cultural. Fãs lotaram salas de cinema usando produtos temáticos do filme, como bichos de pelúcia e acessórios, e algumas sessões chegaram a receber espectadores acompanhados de animais de estimação.

No primeiro fim de semana de 2026, a animação voltou ao topo das bilheterias chinesas, superando "Avatar: Fogo e Cinzas", também da Disney, que havia estreado em 19 de dezembro.

O bom desempenho do filme contribuiu para a recuperação do mercado exibidor no país. Em 2025, a receita total de bilheteria da China cresceu 20% e atingiu 51,8 bilhões de yuans, impulsionada pela demanda por grandes produções de animação, incluindo o sucesso local "Ne Zha 2".

Dados da consultoria Maoyan mostram que os filmes de animação responderam por quase metade da arrecadação do ano, com 57 títulos somando mais de 25 bilhões de yuans. Em contrapartida, produções locais que faturaram menos de 1 bilhão de yuans registraram queda acentuada de público.

O bom momento do cinema familiar também se reflete nos Estados Unidos. Títulos como "Minecraft: O Filme", da Warner Bros. Discovery, e "Lilo & Stitch", da Disney, ocuparam as primeiras posições nas bilheterias do país.