Após 'Ne Zha 2', Disney estreia 'Lilo & Stitch' na China e bilheteria bate recorde em 2025

Na China, o cinema é restrito. O governo controla as estreias e, em geral, o que vai bem por lá são as produções nacionais — prova disso é o sucesso de "Ne Zha 2", maior bilheteria do país (e de 2025, no mundo todo). Mas, vez ou outra, uma produção internacional fura a bolha. E parece que, neste ano, o filme da vez será "Lilo & Stitch".

No final de semana de 23 a 25 de maio de 2025, a adaptação live-action da Disney conquistou o topo da bilheteria na China, com 62,3 milhões de yuans (cerca de US$ 8,7 milhões). Um raro sucesso para uma produção hollywoodiana em um mercado dominado por títulos locais.

O sucesso de "Lilo & Stitch" vem em meio a uma competição acirrada na China, onde as produções nacionais continuam na liderança. Após três finais de semana em primeiro lugar, "The Dumpling Queen", uma cinebiografia dirigida por Andrew Lau e estrelada por Ma Li, recuou para o segundo lugar com a estreia do filme da Disney. O longa chinês já faturou US$ 53,5 milhões.

Na terceira posição, o thriller financeiro "A Gilded Game", estrelado por Andy Lau e Ni Ni, arrecadou US$ 38,5 milhões. O filme vem conquistando o público com uma trama que explora temas como ambição e corrupção corporativa, e relflete questões atuais na sociedade chinesa.

Ainda que a abertura do live-action tenha sido significativa, ela ainda está longe de bater o sucesso de "Ne Zha 2": são US$ 2,14 bilhões em bilheteria (e contando), que culminaram no 5º lugar da lista das 10 maiores arrecadações da história do cinema em todo o mundo. A animação caminha para sua 17ª semana em cartaz. Um ponto fora da curva, claro.

Ainda longe dos dias de glória

O faturamento total do fim de semana na bilheteria chinesa chegou a US$ 20,4 milhões. O valor é elevado, mas ainda não supera o período anterior. Mas o mercado do país segue em crescimento sólido: a receita acumulada de 2025 já alcança US$ 3,76 bilhões, o que representa um aumento de 26,8% em comparação ao mesmo período de 2024.