Vem recorde por aí? 'Lilo & Stitch' já é a 5ª maior bilheteria do ano

O público parece ter levado a sério o lema "família quer dizer nunca abandonar ou esquecer", porque o novo live-action de "Lilo & Stitch" deu sinais de que pode se tornar uma das maiores bilheterias do ano. Só no primeiro fim de semana após a estreia, já se tornou a quinta maior de 2025. E entrou para o Memorial Day nos Estados Unidos com uma conquista inédita.

Com orçamento de US$ 200 milhões — divididos igualmente entre produção e marketing —, o filme dirigido por Dean Fleischer Camp aposta no apelo multigeracional da história do alienígena travesso que cai no Havaí e conquista o coração de duas irmãs.

A produção abriu a primeira semana após a estreia com US$ 145,5 milhões no fim de semana e US$ 183 milhões contabilizados ao longo dos quatro dias do feriado norte-americano. No mundo todo, já são US$ 341,7 milhões, e só o Brasil contribuiu com US$ 10,95 milhões, segundo dados da Comscore e BoxOffice Mojo.

A produção da Disney também marcou o segundo maior início em qualquer feriado prolongado, atrás apenas do estrondoso blockbuster "Pantera Negra" (2018), que arrecadou US$ 242 milhões no Presidents’ Day nos Estados Unidos. E se posiciona à frente dos demais live-actions do estúdio, como "O Rei Leão", "A Bela e a Fera", "Aladin", entre outros.

Memorial Day supera expectativas

Além da liderança de "Lilo & Stitch", o Memorial Day também ficou marcado pelo lançamento de "Missão Impossível: Acerto de Contas", que marca a despedida de Tom Cruise da franquia. Foi o melhor lançamento da franquia em seus 29 anos, com US$ 63 milhões no fim de semana e US$ 77 milhões no total do feriado para os Estados Unidos. No Brasil, a bilheteria do primeiro fim de semana foi de US$ 2,7 milhões.

O filme superou o recorde anterior de "Fallout" (2018), que havia faturado US$ 61 milhões no lançamento norte-americano. Tom Cruise, aos 62 anos, continua entregando sequências de ação espetaculares sob a direção de Christopher McQuarrie, numa produção que custou impressionantes US$ 400 milhões — orçamento inflado por pandemia, greves e inflação.

O Memorial Day também veio recheado com outros lançamentos. "Premonição: Final Destination" conquistou o terceiro lugar com US$ 19 milhões no fim de semana e um total de US$ 24,5 milhões no feriado, na bilheteria estadunidense. O longa acumula US$ 94,6 milhões na América do Norte e US$ 187 milhões globalmente, apenas duas semanas após sua estreia.

Na sequência, o filme da Marvel, "Thunderbolts*", arrecadou US$ 9,5 milhões no fim de semana, totalizando US$ 12 milhões até segunda-feira. Já são US$ 353 milhões em bilheteria no mundo.

Este Memorial Day também marca a retomada da força das salas de cinema nos EUA, após um 2023 com desempenho fraco no feriado, que arrecadou só US$ 132 milhões. A expectativa é que a sequência positiva impulsione todo o verão de lançamentos, período mais lucrativo do calendário cinematográfico, que normalmente representa cerca de 40% da bilheteria anual, estimada em US$ 4 bilhões.

Onde assistir 'Lilo & Stitch'?

O live-action está em cartaz nos cinemas desde a última quinta-feira, 22. O desenho original, de 2002, está disponível no catálogo do Disney+.