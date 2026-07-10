João Rock 2026: veja horários dos shows e programação dos palcos

João Rock 2026: veja a programação do festival (Divulgação)
Repórter
Publicado em 10 de julho de 2026 às 15h50.
Os horários dos shows do João Rock 2026 foram divulgados pela organização do festival, que acontece no dia 1º de agosto, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP). O evento reunirá mais de 30 atrações distribuídas em quatro palcos ao longo de mais de 12 horas de programação.
A programação contempla artistas de diferentes estilos da música brasileira. O Palco João Rock concentra nomes do rock nacional e também abre espaço para apresentações de reggae, rap e MPB. As atividades começam às 14h com a Batalha da Aldeia, seguida pelo vencedor do Concurso de Bandas.O palco recebe, na sequência, Chico Chico, Lagum, Detonautas, Zé Ramalho, Alceu Valença, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, BaianaSystem e o projeto Charlie Brown Jr. Acústico, com participações de Negra Li e Marcelo Nova.
O Palco Brasil traz, nesta edição, o tema "De Norte a Sul", com apresentações que representam diferentes regiões do país. O espaço reúne artistas e grupos ligados a ritmos e movimentos musicais de Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
No Palco Aquarela, a programação do João Rock reúne cantoras de diferentes gerações da música brasileira. Já o Palco Fortalecendo a Cena mantém o foco em artistas da produção independente e em nomes que ganharam espaço na cena nacional. Os quatro palcos terão programação ao longo de todo o dia, com horários alternados entre as apresentações.