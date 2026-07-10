João Rock 2026: veja horários dos shows e programação dos palcos

Os horários dos shows do João Rock 2026 foram divulgados pela organização do festival, que acontece no dia 1º de agosto, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP). O evento reunirá mais de 30 atrações distribuídas em quatro palcos ao longo de mais de 12 horas de programação.

A programação contempla artistas de diferentes estilos da música brasileira. O Palco João Rock concentra nomes do rock nacional e também abre espaço para apresentações de reggae, rap e MPB. As atividades começam às 14h com a Batalha da Aldeia, seguida pelo vencedor do Concurso de Bandas.

O palco recebe, na sequência, Chico Chico, Lagum, Detonautas, Zé Ramalho, Alceu Valença, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, BaianaSystem e o projeto Charlie Brown Jr. Acústico, com participações de Negra Li e Marcelo Nova.

O Palco Brasil traz, nesta edição, o tema "De Norte a Sul", com apresentações que representam diferentes regiões do país. O espaço reúne artistas e grupos ligados a ritmos e movimentos musicais de Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

No Palco Aquarela, a programação do João Rock reúne cantoras de diferentes gerações da música brasileira. Já o Palco Fortalecendo a Cena mantém o foco em artistas da produção independente e em nomes que ganharam espaço na cena nacional. Os quatro palcos terão programação ao longo de todo o dia, com horários alternados entre as apresentações.

Confira os horários dos shows do João Rock 2026:

Palco João Rock

14h — Batalha da Aldeia

— Batalha da Aldeia 15h — Vencedor do Concurso de Bandas do João Rock

— Vencedor do Concurso de Bandas do João Rock 15h55 — Chico Chico

— Chico Chico 17h — Lagum

— Lagum 18h05 — Detonautas

— Detonautas 19h10 — Zé Ramalho

— Zé Ramalho 20h15 — Alceu Valença

— Alceu Valença 21h20 — Os Paralamas do Sucesso

— Os Paralamas do Sucesso 22h25 — CPM 22

— CPM 22 23h30 — BaianaSystem

— BaianaSystem 00h35 — Charlie Brown Jr. Acústico convida Negra Li e Marcelo Nova

Palco Brasil

15h20 — Os Tucumanus e Victor Xamã

— Os Tucumanus e Victor Xamã 17h25 — Nação Zumbi

— Nação Zumbi 19h25 — Armandinho

— Armandinho 21h25 — Marcelo D2 convida Rael

— Marcelo D2 convida Rael 23h25 — Raimundos

Palco Aquarela

14h25 — Urias

— Urias 16h25 — Rachel Reis

— Rachel Reis 18h25 — Luedji Luna

— Luedji Luna 20h25 — Marina Sena

— Marina Sena 22h25 — Ana Carolina

Palco Fortalecendo a Cena