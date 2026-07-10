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João Rock 2026: veja horários dos shows e programação dos palcos

Festival acontece no dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto, e reúne mais de 30 atrações em 12 horas ininterruptas de música; ingressos estão esgotados

João Rock 2026: veja a programação do festival (Divulgação)

João Rock 2026: veja a programação do festival (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de julho de 2026 às 15h50.

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Os horários dos shows do João Rock 2026 foram divulgados pela organização do festival, que acontece no dia 1º de agosto, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto (SP). O evento reunirá mais de 30 atrações distribuídas em quatro palcos ao longo de mais de 12 horas de programação.

A programação contempla artistas de diferentes estilos da música brasileira. O Palco João Rock concentra nomes do rock nacional e também abre espaço para apresentações de reggae, rap e MPB. As atividades começam às 14h com a Batalha da Aldeia, seguida pelo vencedor do Concurso de Bandas.

O palco recebe, na sequência, Chico Chico, Lagum, Detonautas, Zé Ramalho, Alceu Valença, Os Paralamas do Sucesso, CPM 22, BaianaSystem e o projeto Charlie Brown Jr. Acústico, com participações de Negra Li e Marcelo Nova.

O Palco Brasil traz, nesta edição, o tema "De Norte a Sul", com apresentações que representam diferentes regiões do país. O espaço reúne artistas e grupos ligados a ritmos e movimentos musicais de Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

No Palco Aquarela, a programação do João Rock reúne cantoras de diferentes gerações da música brasileira. Já o Palco Fortalecendo a Cena mantém o foco em artistas da produção independente e em nomes que ganharam espaço na cena nacional. Os quatro palcos terão programação ao longo de todo o dia, com horários alternados entre as apresentações.

Confira os horários dos shows do João Rock 2026:

Palco João Rock

  • 14h — Batalha da Aldeia
  • 15h — Vencedor do Concurso de Bandas do João Rock
  • 15h55 — Chico Chico
  • 17h — Lagum
  • 18h05 — Detonautas
  • 19h10 — Zé Ramalho
  • 20h15 — Alceu Valença
  • 21h20 — Os Paralamas do Sucesso
  • 22h25 — CPM 22
  • 23h30 — BaianaSystem
  • 00h35Charlie Brown Jr. Acústico convida Negra Li e Marcelo Nova

Palco Brasil

  • 15h20 — Os Tucumanus e Victor Xamã
  • 17h25 — Nação Zumbi
  • 19h25 — Armandinho
  • 21h25 — Marcelo D2 convida Rael
  • 23h25 — Raimundos

Palco Aquarela

  • 14h25 — Urias
  • 16h25 — Rachel Reis
  • 18h25 — Luedji Luna
  • 20h25 — Marina Sena
  • 22h25 — Ana Carolina

Palco Fortalecendo a Cena

  • 15h25 — Ajuliacosta
  • 17h25 — Yago Oproprio
  • 19h25 — FBC
  • 21h25 — Djonga
  • 23h25 — Criolo
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