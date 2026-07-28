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Primeira pizzaria oficial das Tartarugas Ninja da América Latina chega a São Paulo

Espaço inspirado na franquia estreia em 7 de agosto com pizzas ao estilo nova-iorquino, cenários imersivos e atrações para fãs de todas as idades

Pizzaria da Tartarugas Ninja: primeira unidade oficial da América Latina promete transportar o público para o esconderijo mais famoso de Nova York (Divulgação)

Pizzaria da Tartarugas Ninja: primeira unidade oficial da América Latina promete transportar o público para o esconderijo mais famoso de Nova York (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 28 de julho de 2026 às 08h27.

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Os fãs das Tartarugas Ninja já podem marcar a data no calendário. A primeira pizzaria oficial da franquia na América Latina será inaugurada em 7 de agosto, na Avenida Paulista, em São Paulo, levando para a capital uma experiência inspirada no universo de Leonardo, Michelangelo, Donatello e Raphael.

Uma experiência inspirada no universo da franquia

Localizada na Avenida Paulista, 967 e chamada de "Teenage Mutant Ninja Turtles Pizzeria (TMNT)", a pizzaria ocupa um espaço de cerca de 500 m², com capacidade para receber aproximadamente 160 pessoas. O ambiente foi desenvolvido para reproduzir o famoso esconderijo das Tartarugas Ninja em Nova York, com cenários temáticos, referências aos desenhos das décadas de 1980 e 1990, letreiros em neon, fliperamas e elementos que remetem aos personagens.

A proposta acompanha o sucesso da primeira unidade oficial aberta em Santa Monica, na Califórnia, e traz para o Brasil um modelo que combina gastronomia e entretenimento em um único espaço.

A pizzaria é uma iniciativa da Fan&Food, empresa brasileira que também criou o primeiro restaurante oficial do Bob Esponja Calça Quadrada no mundo. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Paramount Products & Experiences, divisão da Paramount responsável pelo licenciamento, produtos e experiências de suas principais franquias.

Pizza no estilo de Nova York

Como era de se esperar, a estrela do cardápio é a pizza. A casa aposta no tradicional estilo nova-iorquino, com massa fina e fatias generosas servidas inteiras ou por pedaço.

Os sabores também entram na brincadeira com referências à franquia. Entre eles estão opções como "Cowabunga", inspirada no famoso bordão de Michelangelo, e "Splinter's Supreme", homenagem ao mestre Splinter. A casa ainda prepara uma carta de drinques temáticos para o happy hour.

Serviço

O espaço foi pensado para reunir famílias, crianças e adultos que cresceram acompanhando os heróis mutantes. Além da decoração, a experiência inclui atrações interativas e uma loja com produtos oficiais, reforçando o clima de parque temático para fãs da franquia.

Além disso, o restaurante tem atendimento no salão, retirada de pedidos para viagem (takeout) e recebe clientes por ordem de chegada, sem necessidade de reserva.

A inauguração acontece em 7 de agosto, na Avenida Paulista, 967, em São Paulo. O funcionamento previsto será das 11h às 22h de domingo a quinta-feira e das 11h à meia-noite às sextas e sábados. O ticket médio estimado fica entre R$ 60 e R$ 80.

“Escolher a Avenida Paulista faz parte de uma estratégia muito importante dentro dos nossos planos de expansão. O sucesso da operação do Bob Esponja mostrou que existe uma demanda muito forte no Brasil por experiências licenciadas de alta qualidade, especialmente quando entretenimento, operação sólida e localização relevante se unem. As Tartarugas Ninja representam um próximo passo natural nessa trajetória, trazendo uma marca extremamente forte, multigeracional e com amplo apelo junto ao público”, afirma Fernando Saad, fundador, CEO e Head de Expansão da Fan&Food.

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