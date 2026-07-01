Petlove anuncia Xuxa como embaixadora

Conhecida pelo engajamento em iniciativas de proteção animal, Xuxa Meneghel foi anunciada como embaixadora da Petlove, ecossistema de produtos e serviços voltados ao cuidado dos pets. Segundo a empresa, a parceria terá como foco campanhas de conscientização sobre saúde preventiva, bem-estar e guarda responsável.

Para Amanda Ferracini, CMO da Petlove, a colaboração com Xuxa ajuda a reforçar pautas relacionadas ao acesso à medicina veterinária e ao cuidado contínuo com os animais de estimação.

"Mais do que uma embaixadora, ela é uma parceira na missão de conscientizar e mobilizar a sociedade para que cada vez mais animais tenham acesso a uma vida mais saudável, feliz e cheia de amor", afirma a executiva.

Saúde pet em foco

Segundo a empresa, a parceria priorizará ações educativas voltadas à importância da medicina veterinária preventiva e à ampliação do acesso aos serviços de saúde para pets. A proposta também contempla iniciativas de conscientização destinadas a tutores e profissionais que atuam no ecossistema pet.

Para anunciar a novidade, a empresa promove uma ação inspirada na icõnica nave da Xuxa. A iniciativa convida tutores a caracterizarem seus animais com elementos que remetam ao universo da apresentadora e compartilharem as imagens nas redes sociais com a hashtag #NavePetlove.

A campanha, coproduzida pelo time Petlove e agência VML, estreia nesta quarta-feira, 01/07 e terá desdobramentos em canais digitais, redes sociais e ativações presenciais ao longo dos próximos meses.

As 23 lojas físicas da Petlove, distribuídas entre São Paulo, Santos, Santo André, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contarão com espaços temáticos e acessórios para apoiar a participação dos clientes.