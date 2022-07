Em vídeo, Will Smith pede desculpas a Chris Rock e revela o que aconteceu após tapa no Oscar

Nesta sexta-feira, 29, o ator Will Smith postou um vídeo de quase seis minutos em seu canal no YouTube pedindo desculpas a Chris Rock pelo tapa no palco do Oscar. Ele também respondeu as principais dúvidas dos fãs após o escândalo.

Em março deste ano, Will Smith reagiu a uma piada de Chris Rock sobre sua mulher, a atriz Jada Pinkett Smith, em tratamento contra uma doença autoimune chamada alopecia, que gera calvície. O comediante comparou Jada à G.I. Jane, personagem que tem o cabelo raspado. O ator foi até o palco e deu um tapa em Rock. "Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca", gritou Smith.

Assista ao vídeo e leia um resumo com os principais pontos abaixo:

Desculpa a Chris Rock

"Eu entrei em contato com Chris e a mensagem que chegou até mim é que ele não está pronto para falar e, quando estiver, ele vai entrar em contato. Então, vou dizer a você [Chris Rock], peço desculpas a você. Meu comportamento foi inaceitável e estou aqui sempre que você estiver pronto para conversar."

O ator também pediu desculpas à família de Chris Rock, especialmente a mãe e irmão do comediante. Ele disse que era próximo de Tony Rock, que também atua no ramo da comédia, e disse que a situação é "provavelmente irreparável".

"Não há parte de mim que pensa que essa era a maneira certa de se comportar naquele momento", disse Smith.

Desculpa à família e outros envolvidos

Smith deixou claro um momento registrado no vídeo original. Jada Pinkett Smith aparece rolando os olhos após o comentário no palco e segundos antes do tapa. Smith deixou claro que ela não pediu para que ele fizesse algo e que sua reação foi por conta da própria relação que ele tem com Rock.

"Jada não teve nada a ver com isso. Me desculpe, querida. Eu quero pedir desculpas aos meus filhos e minha família pelo o que eu causei a todos nós", disse.

O ator também se desculpou ao vencedor da categoria que Chris Rock estava apresentando. Questlove recebeu o Oscar de Melhor Documentário por "Summer of Soul" após o tapa.

"Realmente quebra meu coração ter afetado seu momento. Eu ainda posso ver os olhos do Questlove. (...) E, você sabe, "sinto muito" não é suficiente", respondeu o ator.

Por último, Smith pediu desculpas ao público que se sentiu decepcionado com o tapa. O ator disse que decepcionar os outros é seu principal trauma e ele odeia fazer isso com os outros. "Dói psicologicamente e emocionalmente saber que não fiz jus à imagem e impressão que as pessoas têm sobre mim", acrescentou.

Conclusão

"Estou tentando ter remorso sem ter vergonha de mim mesmo. Eu sou humano e cometi um erro, estou tentando não pensar em mim como um pedaço de merda", concluiu Smith.

"Eu sei que foi confuso e chocante, mas eu prometo a você que estou profundamente dedicado e comprometido em colocar luz, amor e alegria no mundo. E, se você aguentar, eu prometo que poderemos ser amigos novamente."

LEIA TAMBÉM:

Dançarino da boyband Mirror é atingido por telão durante show em Hong Kong

Lauryn Hill fará show no Brasil em outubro; veja informações