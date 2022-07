Dançarino da boyband Mirror é atingido por telão durante show em Hong Kong

Nesta quinta-feira, 28, três membros da boyband Mirror se feriram em um acidente durante um show em Hong Kong, na China. O telão caiu em cima de um dos membros, por enquanto descrito como um dos dançarinos do grupo, e o esmagou.

Nas redes sociais, vídeos registram o momento exato do acidente. A boyband, composta de doze membros, parou o show imediatamente.

O jovem foi levado ao Hospital Queen Elizabeth junto com outros dois membros da banda, que estavam conscientes. O hospital disse à imprensa que um homem está em estado grave e com uma lesão no pescoço, enquanto outro "está estável após um ferimento na cabeça".

Três fãs do sexo feminino, com idades de 16, 21 e 40 anos, também foram levadas ao hospital porque "ficaram em choque" com a cena, de acordo com um porta-voz da banda.

