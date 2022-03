Will Smith se pronuncia sobre tapa em Chris Rock

O ator Will Smith se pronunciou publicamente depois do tapa dado em Chris Rock na cerimônia do Oscar. Em um post no Instagram, o ator pediu desculpas ao comediante e à Academia, afirmando que "violência em todas as formas é destrutiva".

Veja o comunicado na íntegra:

"Violência em todas as suas formas envenena e destrói. Meu comportamento na cerimônia do Oscar de ontem foi inaceitável e indesculpável. Brincadeiras às minhas custas fazem parte do meu trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para mim e reagi emocionalmente.

Gostaria de me desculpar com você, Chris. Eu passei do limite e estava errado. Estou envergonhado e minhas ações não fazem parte do homem que quero ser. Não há lugar para a violência em um mundo de amor e gentileza.

Também gostaria de me desculpar com a Academia, os produtores do show, todos os presentes e todo o público que assistiu à cerimônia ao redor do mundo. Eu também gostaria de me desculpar com a família Williams e a minha família do King Richard. Eu me arrependo profundamente que meu comportamento tenha manchado o que foi uma linda jornada para todos nós.

Sou um "trabalho em construção".

Atenciosamente,

Will"

O pronunciamento do ator vem depois da intensa repercussão que o assunto teve nesta segunda-feira. Além do vídeo do tapa em si, a própria Academia se posicionou em relação ao ocorrido. “A Academia não tolera violência em nenhuma forma. Nesta noite, temos o prazer de celebrar nossos vencedores da 94ª edição do Oscar, que merecem este momento de reconhecimento de seus colegas e dos amantes do cinema ao redor do mundo”.

A política de padrões de conduta do grupo afirma que é "categoricamente contra qualquer forma de abuso, assédio ou discriminação" e espera que seus membros defendam valores de "respeito pela dignidade humana, inclusão e um ambiente de apoio que fomenta a criatividade".

Violações podem resultar em suspensão ou expulsão do grupo, revogação de estatuetas concedidas ou perda de elegibilidade para futuras premiações, segundo a política.

É raro, mas não sem precedentes que a academia revogue a adesão de um membro. O produtor Harvey Weinstein foi expulso em 2017 após mais de três dúzias de mulheres o acusarem de assédio sexual. Bill Cosby e Roman Polanski foram expulsos em 2018.

Por que Will Smith bateu em Chris Rock

Will Smith reagiu a uma piada de Chris Rock sobre sua mulher, a atriz Jada Pinkett Smith, em tratamento contra uma doença autoimune chamada alopecia, que gera calvície. No palco, Chris Rock comparou Jada à personagem G.I. Jane, interpretada pela atriz Demi Moree no filme "Até o limite da honra" (1997). No longa, a personagem tem o cabelo raspado porque faz parte da Marinha.

"Deixe o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca", gritou o ator, após dar o tapa na cara de Chris Rock e voltar para a plateia. Na sequência, Jada e Denzel Washington conversaram com Will Smith e o acalmaram. Ambos trocaram palavras sobre o ocorrido enquanto Jada se ajoelhava, em tom de desespero, diante do marido.

(Com Reuters)