Lauryn Hill fará show no Brasil em outubro; veja informações

Lauryn Hill anunciou que fará um show no Brasil em outubro. Um dos maiores nomes do segmento R&B retornará ao Brasil após três anos de sua última passagem. A informação foi confirmada pela UOL.

A cantora irá se apresentar do GRLS que possui o slogan: “Um festival de transformação, reflexão, ação e inspiração com protagonismo feminino. De mulheres, para todes”. O evento é voltado para assuntos de empoderamento feminino e movimento feminista. Segundo a UOL, a line up do festival será postada em breve.

Famosa pelos hits Doo Woop e Ex Factor, Lauryn Hill atualmente está com 47 anos e retorna às atividades após dois anos de pandemia. Ela iniciou sua carreira solo após The Miseducation of Lauryn Hill, que rendeu a ela cinco prêmios Grammy e turnês pelo mundo.

