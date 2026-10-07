'VisionQuest': quando estreiam os episódios da nova série da Marvel?

RESUMO ＋ A série “VisionQuest”, do estúdio Marvel Studios, estreia na quarta-feira, 14 de outubro, com dois episódios e terá oito capítulos. O encerramento da trilogia iniciada por “WandaVision” acompanha a versão reconstruída de Visão em uma fuga enquanto tenta compreender sua identidade. O episódio final será lançado em 11 de novembro.

"VisionQuest", nova série da Marvel Studios, estreia na próxima quarta-feira, 14 de outubro. A produção encerra a trilogia de séries iniciada em 2021 com "WandaVision" e seguida por “Agatha Desde Sempre”.

Com a estreia se aproximando, a Marvel divulgou o calendário de lançamento da primeira temporada. Ao todo, serão oito episódios.

Calendário de estreia dos episódios de 'VisionQuest':

14 de outubro — Episódios 1 e 2

Episódios 1 e 2 21 de outubro — Episódios 3 e 4

Episódios 3 e 4 28 de outubro — Episódios 5 e 6

Episódios 5 e 6 4 de novembro — Episódio 7

Episódio 7 11 de novembro — Episódio 8

Qual a história de 'VisionQuest'?

Considerado o capítulo final de uma trilogia que começou em "WandaVision", "VisionQuest" acompanha a versão reconstruída de Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem de Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta entender quem realmente é.

O problema é que sua programação guarda diferentes inteligências artificiais já vistas na história de Tony Stark. Entre elas estão J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron.

A situação muda, no entanto, quando Visão recebe a notícia de que estão oferecendo uma recompensa por sua captura. O protagonista, então, passa a fugir ao lado de Thomas Shepard, um jovem misterioso que pode ser a nova encarnação de seu filho Tommy Maximoff.

O que assistir antes de 'VisionQuest'?

Os títulos escolhidos foram divulgados pela Marvel Studios:[/grifar

Vingadores: A Era de Ultron (2015)

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

WandaVision (2021)

Agatha Desde Sempre (2024)