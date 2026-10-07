'VisionQuest': quando estreiam os episódios da nova série da Marvel?

VisionQuest: nova série da Marvel estreia na próxima quarta-feira, 14 (Reprodução/IMDB)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 16h02.
A série “VisionQuest”, do estúdio Marvel Studios, estreia na quarta-feira, 14 de outubro, com dois episódios e terá oito capítulos. O encerramento da trilogia iniciada por “WandaVision” acompanha a versão reconstruída de Visão em uma fuga enquanto tenta compreender sua identidade. O episódio final será lançado em 11 de novembro.
"VisionQuest", nova série da Marvel Studios, estreia na próxima quarta-feira, 14 de outubro. A produção encerra a trilogia de séries iniciada em 2021 com "WandaVision" e seguida por “Agatha Desde Sempre”.
Com a estreia se aproximando, a Marvel divulgou o calendário de lançamento da primeira temporada. Ao todo, serão oito episódios.
Considerado o capítulo final de uma trilogia que começou em "WandaVision", "VisionQuest" acompanha a versão reconstruída de Visão após escapar das pessoas que queriam utilizá-lo como arma. O personagem de Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta entender quem realmente é.
O problema é que sua programação guarda diferentes inteligências artificiais já vistas na história de Tony Stark. Entre elas estão J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron.
A situação muda, no entanto, quando Visão recebe a notícia de que estão oferecendo uma recompensa por sua captura. O protagonista, então, passa a fugir ao lado de Thomas Shepard, um jovem misterioso que pode ser a nova encarnação de seu filho Tommy Maximoff.
Os títulos escolhidos foram divulgados pela Marvel Studios:[/grifar
“VisionQuest” estreia na quarta-feira, 14 de outubro, com o lançamento dos dois primeiros episódios. A primeira temporada terá oito capítulos.
Segundo o calendário divulgado pela Marvel, os episódios 1 e 2 chegam em 14 de outubro; os capítulos 3 e 4, em 21 de outubro; e os episódios 5 e 6, em 28 de outubro. O episódio 7 estreia em 4 de novembro, e o capítulo final, em 11 de novembro.
“VisionQuest” acompanha a versão reconstruída de Visão após sua fuga das pessoas que pretendiam utilizá-lo como arma. O personagem interpretado por Paul Bethany permanece escondido enquanto tenta entender quem realmente é.
A programação de Visão guarda J.A.R.V.I.S., F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. e Ultron. Essas inteligências artificiais já apareceram na história de Tony Stark.
Visão foge ao lado de Thomas Shepard após descobrir que existe uma recompensa por sua captura. O jovem misterioso pode ser a nova encarnação de Tommy Maximoff, filho de Visão.
A Marvel Studios indicou “Vingadores: A Era de Ultron”, “Capitão América: Guerra Civil”, “Vingadores: Guerra Infinita”, “WandaVision” e “Agatha Desde Sempre” como preparação para “VisionQuest”.