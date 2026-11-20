A empresa de pagamentos cripto MoonPay solicitou uma licença para um banco fiduciário nacional nos Estados Unidos a fim de oferecer serviços de emissão e resgate de stablecoins, gestão de reservas e custódia de ativos digitais.

Segundo um documento do Gabinete do Controlador da Moeda (OCC, na sigla em inglês), a MoonPay apresentou seu pedido na terça-feira para estabelecer o MoonPay National Trust Bank, uma instituição não depositária sediada em Miami Beach, na Flórida. O banco proposto não aceitaria depósitos tradicionais nem concederia empréstimos.

A MoonPay já fornece infraestrutura de emissão de stablecoins para empresas, incluindo suporte a dólares digitais de marca própria. Se aprovado, o registro permitiria que sua subsidiária bancária proposta prestasse serviços de stablecoins e custódia sob supervisão federal.

Onda de pedidos de licenças bancárias por empresas cripto nos EUA

O pedido ocorre enquanto os reguladores dos EUA se preparam para implementar a lei chamada Genius Act, que entra em vigor em 18 de janeiro de 2027 e estabelece padrões federais para emissores de stablecoins, incluindo requisitos de lastro em reservas e resgate.

Com o pedido, a MoonPay se junta a várias empresas de cripto e pagamentos que buscam licenças federais para bancos fiduciários, incluindo Rain, Modern Treasury e Block. A licença da Coinbase entrou em vigor no início deste mês, enquanto a Circle recebeu aprovação final da OCC em julho.

O aumento no número de empresas de cripto que solicitam licenças federais para bancos fiduciários provocou oposição de bancos comunitários. Em outubro, os Independent Community Bankers of America processaram a OCC, argumentando que o regulador excedeu sua autoridade ao permitir que bancos fiduciários não depositários realizassem atividades tradicionalmente associadas a bancos comerciais.

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