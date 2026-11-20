Um link compartilhado do ChatGPT continua no ar até que o próprio criador o apague. Em contas pessoais, qualquer pessoa que receba o endereço consegue ler a conversa, e a OpenAI não oferece data de expiração nem senha. Para encerrar o acesso, o caminho é Configurações > Controles de dados > Links compartilhados.

O cuidado virou uma preocupação em julho de 2025, quando conversas compartilhadas com a opção "tornar este chat encontrável" passaram a aparecer em resultados do Google. A OpenAI retirou o recurso dias depois, mas o episódio mostrou que um link enviado a uma pessoa pode circular muito além dela.

O que um link compartilhado do ChatGPT mostra?

O link exibe uma cópia da conversa até o momento em que foi criado. Dependendo da opção escolhida, ele pode incluir o histórico inteiro ou uma única resposta do assistente, além de imagens e arquivos enviados no chat.

O link não dá acesso à conta de quem compartilhou. Os links de conversa são anônimos por padrão, mas a OpenAI avisa que algumas versões antigas do recurso podem exibir o nome do criador. Nomes, endereços, números de documentos ou dados de saúde digitados ao longo do chat também ficam visíveis para quem abrir a página.

Como revisar a conversa antes de compartilhar

A prévia que aparece ao clicar em Compartilhar é o momento de checar o que vai sair da conta. O fluxo é o mesmo no navegador e nos apps para Android e iPhone:

Abra a conversa que deseja compartilhar; Clique ou toque em Compartilhar, no topo da tela ou no menu lateral; Leia a prévia inteira, incluindo imagens e arquivos anexados; Escolha Criar link ou Copiar link, conforme a opção exibida; Envie o endereço apenas para o destinatário pretendido.

Quando a dúvida envolve uma resposta específica, compartilhar só aquela resposta, se a opção estiver disponível, evita expor o restante do histórico. Se o chat reúne informações pessoais, abrir uma conversa nova só com o trecho necessário reduz o risco.

Como testar o link com uma conversa fictícia

Para ver a página como um destinatário a vê, o teste deve usar um chat criado para esse fim, nunca uma conversa real. Uma pergunta genérica sobre receita ou roteiro de viagem já basta:

Crie uma conversa nova, sem dados pessoais ou arquivos reais; Clique em Compartilhar e gere o link; Abra o endereço em uma janela anônima ou em outro aparelho sem a sua conta conectada; Confira o que fica visível, como título, mensagens, imagens e arquivos; Volte aos Links compartilhados e exclua o link de teste.

Depois da exclusão, abrir o mesmo endereço de novo na janela anônima confirma que a página deixou de carregar.

Como excluir um link compartilhado do ChatGPT

A gestão de todos os links fica em um único painel, com o mesmo caminho na web e no app:

Clique no ícone do perfil e abra Configurações; Entre em Controles de dados; Ao lado de Links compartilhados, selecione Gerenciar; Localize a conversa e escolha Excluir link compartilhado.

Para apagar todos de uma vez, abra Mais ações na mesma lista e selecione Excluir todos os links compartilhados. Apagar a conversa original no histórico também invalida o link ligado a ela.

O que a exclusão do link não resolve

Excluir o link corta o acesso pelo endereço, mas não alcança o que já saiu da conta. Cópias salvas por outras pessoas continuam com elas, assim como prints e trechos copiados.

Se o chat expôs dados sensíveis, como senha ou número de conta bancária, apagar o link é só o primeiro passo. A troca da senha ou o contato com o banco resolve o que a exclusão não cobre.

Qual a diferença entre conta pessoal e conta corporativa?

O alcance do link muda conforme o tipo de assinatura:

Contas pessoais (Free, Go, Plus e Pro): qualquer pessoa com o endereço abre a conversa, e não há como restringir o acesso a destinatários específicos. O link guarda uma fotografia do chat, e mensagens enviadas depois não aparecem nele;

qualquer pessoa com o endereço abre a conversa, e não há como restringir o acesso a destinatários específicos. O link guarda uma fotografia do chat, e mensagens enviadas depois não aparecem nele; Workspaces corporativos (Business, Enterprise, Edu e ChatGPT for Healthcare): o link só abre para membros do mesmo workspace . Pessoas de fora não conseguem ver o conteúdo;

o link só abre para membros do mesmo . Pessoas de fora não conseguem ver o conteúdo; Mensagens novas em conversas de trabalho: ao contrário da conta pessoal, o link de um workspace pode exibir mensagens adicionadas depois do compartilhamento. Continuar escrevendo em um chat já compartilhado expõe o que for acrescentado;

ao contrário da conta pessoal, o link de um workspace pode exibir mensagens adicionadas depois do compartilhamento. Continuar escrevendo em um chat já compartilhado expõe o que for acrescentado; Controle dos administradores: em workspaces Enterprise e Edu, o administrador pode desativar o compartilhamento em Configurações do workspace > Permissões e funções. No plano Business, os links ficam restritos à empresa, sem um bloqueio central para todos os membros.

Como atualizar um link sem criar outro

Em contas pessoais, é possível manter o mesmo endereço e trocar o conteúdo exibido. Basta abrir o chat, tocar em Compartilhar e selecionar Atualizar link. A nova versão substitui a anterior na mesma URL.

A atualização não garante que ninguém tenha guardado a versão antiga. Quando o problema é um dado sensível, excluir o link é a medida mais segura.