Link compartilhado do ChatGPT: exclusão corta o acesso pelo endereço, mas não apaga cópias já salvas por quem recebeu (Imagem gerada por IA)
Colaboradora
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 11h00.
O ChatGPT permite compartilhar conversas por link. Em contas pessoais, quem tem o endereço pode abrir o conteúdo compartilhado. O criador pode revisar e excluir os links nos Controles de dados.
Um link compartilhado do ChatGPT continua no ar até que o próprio criador o apague. Em contas pessoais, qualquer pessoa que receba o endereço consegue ler a conversa, e a OpenAI não oferece data de expiração nem senha. Para encerrar o acesso, o caminho é Configurações > Controles de dados > Links compartilhados.
O cuidado virou uma preocupação em julho de 2025, quando conversas compartilhadas com a opção "tornar este chat encontrável" passaram a aparecer em resultados do Google. A OpenAI retirou o recurso dias depois, mas o episódio mostrou que um link enviado a uma pessoa pode circular muito além dela.
O link exibe uma cópia da conversa até o momento em que foi criado. Dependendo da opção escolhida, ele pode incluir o histórico inteiro ou uma única resposta do assistente, além de imagens e arquivos enviados no chat.
O link não dá acesso à conta de quem compartilhou. Os links de conversa são anônimos por padrão, mas a OpenAI avisa que algumas versões antigas do recurso podem exibir o nome do criador. Nomes, endereços, números de documentos ou dados de saúde digitados ao longo do chat também ficam visíveis para quem abrir a página.
A prévia que aparece ao clicar em Compartilhar é o momento de checar o que vai sair da conta. O fluxo é o mesmo no navegador e nos apps para Android e iPhone:
Quando a dúvida envolve uma resposta específica, compartilhar só aquela resposta, se a opção estiver disponível, evita expor o restante do histórico. Se o chat reúne informações pessoais, abrir uma conversa nova só com o trecho necessário reduz o risco.
Para ver a página como um destinatário a vê, o teste deve usar um chat criado para esse fim, nunca uma conversa real. Uma pergunta genérica sobre receita ou roteiro de viagem já basta:
Depois da exclusão, abrir o mesmo endereço de novo na janela anônima confirma que a página deixou de carregar.
A gestão de todos os links fica em um único painel, com o mesmo caminho na web e no app:
Para apagar todos de uma vez, abra Mais ações na mesma lista e selecione Excluir todos os links compartilhados. Apagar a conversa original no histórico também invalida o link ligado a ela.
Excluir o link corta o acesso pelo endereço, mas não alcança o que já saiu da conta. Cópias salvas por outras pessoas continuam com elas, assim como prints e trechos copiados.
Se o chat expôs dados sensíveis, como senha ou número de conta bancária, apagar o link é só o primeiro passo. A troca da senha ou o contato com o banco resolve o que a exclusão não cobre.
O alcance do link muda conforme o tipo de assinatura:
Em contas pessoais, é possível manter o mesmo endereço e trocar o conteúdo exibido. Basta abrir o chat, tocar em Compartilhar e selecionar Atualizar link. A nova versão substitui a anterior na mesma URL.
A atualização não garante que ninguém tenha guardado a versão antiga. Quando o problema é um dado sensível, excluir o link é a medida mais segura.
Não. A OpenAI não oferece data de validade para links compartilhados. O acesso só termina quando o criador exclui o link ou apaga a conversa original.
Não. Em um chat bloqueado, novas mensagens não entram no link, mas quem tem o endereço continua vendo o conteúdo já compartilhado. É preciso excluir o link à parte.
Sim. Segundo a OpenAI, excluir a conversa original do histórico invalida o link compartilhado ligado a ela.
Em contas pessoais, não. Qualquer pessoa com o endereço consegue abrir a conversa, e quem recebe pode repassá-lo.
A OpenAI afirma que as páginas não são feitas para indexação em buscadores. Isso não torna o link privado, já que ele pode ser publicado em outros sites.
Links de conversa começam com https://chatgpt.com/share/. Endereços com domínio diferente devem ser tratados com desconfiança.
Glossário
Link compartilhado do ChatGPT
Endereço gerado pelo ChatGPT para exibir uma cópia de uma conversa ou de uma resposta.
Controles de dados
Seção das configurações do ChatGPT que reúne opções de gerenciamento de dados e dos links compartilhados.
URL
Endereço que identifica uma página ou um recurso na internet.
Workspace
Espaço de trabalho compartilhado por membros de uma organização no ChatGPT.