Claudette Soares, conhecida como a 'Princesinha do Baião', morre aos 91 anos

A cantora Claudette Soares morreu aos 91 anos na madrugada desta sexta-feira, 13, em São Paulo. A informação foi confirmada pela equipe da artista, que comunicou que a morte aconteceu em decorrência de um mal súbito.

Na terça-feira, 10, a cantora havia participado de uma audição de seu novo álbum, o disco "O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar", cercada de amigos. Na ocasião, segundo informações da equipe, ela disse estar vivendo um dos melhores momentos da vida.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Claudette Soares, na madrugada desta sexta-feira, 13 de novembro, em decorrência de um mal súbito. Na terça-feira, cercada de amigos na audição de seu novo álbum, Claudette disse estar vivendo um dos melhores momentos da vida. É assim que queremos lembrar dela. Em breve, daremos mais informações sobre as despedidas", diz a nota.

Com mais de oito décadas de carreira, a cantora acompanhou diferentes fases da música brasileira e transitou por gêneros como baião, bossa nova, samba, jazz e canção romântica.

Carioca, começou a cantar ainda criança, na década de 1940, em programas de rádio. Passou por atrações como A Raia Miúda, de Renato Murce, na Rádio Nacional, e Clube do Guri, na Rádio Mauá. Também participou do programa Salve o Baião!, na Rádio Tupi, onde conheceu Luiz Gonzaga. O músico a apelidou de "Princesinha do Baião".

Ao longo da carreira, dividiu palcos e parcerias com nomes como João Donato, Baden Powell, Luiz Eça, Sivuca e César Camargo Mariano.