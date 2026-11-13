O que é um ciclone extratropical? Fenômeno pode atingir o Brasil na próxima semana

Ciclone no Brasil: projeções indicam rajadas de vento superiores a 100 km/h em pontos da Região Sul
Redatora
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13h16.
Um ciclone extratropical pode se formar próximo ao Sul do Brasil entre segunda-feira, 16, e terça-feira, 17. As projeções meteorológicas indicam possibilidade de tempestades, chuva volumosa e rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h em áreas específicas.
O fenômeno pode afetar principalmente a Região Sul, mas a circulação de umidade associada ao sistema também pode favorecer chuvas intensas no Sudeste e no Centro-Oeste.
Segundo projeções divulgadas pelo portal meteorológico Meteored, os acumulados de chuva podem superar 100 milímetros e chegar a 200 milímetros em pontos isolados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê chuvas fortes e tempestades em diferentes regiões do país entre esta sexta-feira, 13, e sábado, 14, antes da possível formação do novo sistema.
As projeções indicam dois períodos de instabilidade entre sexta-feira, 13, e terça-feira, 17. O primeiro começa com a organização de uma área de baixa pressão nas proximidades da Argentina nesta sexta-feira. O sistema pode ganhar intensidade no sábado e favorecer o avanço de uma frente fria sobre o Sul.
No domingo, 15, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná podem registrar pancadas de chuva e rajadas de vento. Nesse primeiro episódio, as projeções indicam acumulados próximos de 50 milímetros e ventos de até 60 km/h em algumas localidades.
O segundo período de atenção ocorre entre segunda-feira, 16, e terça-feira, 17, quando há possibilidade de formação de outro ciclone extratropical próximo à Região Sul.
Esse sistema apresenta potencial para provocar condições mais severas, embora sua intensidade e trajetória ainda dependam da evolução dos modelos meteorológicos.
O Inmet também alertou para chuvas fortes e tempestades no Centro-Sul entre sexta-feira, 13, e sábado, 14. Segundo o órgão, uma massa de ar quente e úmido favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente durante a tarde.
O Sul do Brasil concentra a maior atenção devido à possibilidade de ventos fortes e tempestades associadas ao sistema. No entanto, os efeitos das frentes frias e da circulação de umidade podem alcançar outras regiões.
Veja o que indicam as projeções meteorológicas:
O Inmet também prevê, para sexta e sábado chuva forte em áreas do Sudeste e rajadas de vento superiores a 50 km/h em setores do Centro-Oeste e do Sudeste. No Sul, a instabilidade deve aumentar no sábado, especialmente no Paraná e em Santa Catarina.
A intensidade dos fenômenos deve variar conforme a região, e nem todas as localidades estão sujeitas aos mesmos volumes de chuva ou velocidades de vento.
Os cenários meteorológicos mais intensos indicam rajadas superiores a 100 km/h em pontos específicos da Região Sul.
Os acumulados de chuva também podem ultrapassar 100 milímetros e alcançar 200 milímetros em áreas isoladas. Esses valores representam projeções para determinadas localidades, não uma previsão uniforme para todos os estados.
Ventos fortes podem provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Já a chuva volumosa aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, elevação do nível de rios e deslizamentos em áreas vulneráveis. Também há possibilidade de ocorrência de granizo durante tempestades mais intensas.
Com a possibilidade de chuva intensa e ventania, a recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações da Defesa Civil.
Durante tempestades, é importante evitar permanecer debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a postes, placas ou estruturas que possam cair. Também não se deve atravessar ruas alagadas ou áreas com enxurradas.
Em caso de descargas elétricas, a orientação é procurar abrigo em construções fechadas e manter distância de fios elétricos caídos. Moradores de áreas sujeitas a enchentes e deslizamentos devem observar sinais de movimentação do solo e elevação rápida do nível da água.
Como a previsão ainda pode mudar, os avisos atualizados dos órgãos meteorológicos são fundamentais para acompanhar a evolução do sistema.
Um ciclone extratropical é um sistema atmosférico de baixa pressão que se forma fora das regiões tropicais, geralmente associado ao encontro de massas de ar com diferentes temperaturas.
A circulação dos ventos ao redor desse sistema pode favorecer a formação de frentes frias, nuvens carregadas e áreas de chuva intensa. Dependendo de sua intensidade e localização, o fenômeno pode provocar tempestades, ventania e mudanças rápidas nas condições do tempo.
Os efeitos não ficam necessariamente restritos ao local onde o ciclone se forma. As frentes frias e a circulação de umidade associadas ao sistema podem atingir outras regiões.