Ciência

O que é um ciclone extratropical? Fenômeno pode atingir o Brasil na próxima semana

Projeções indicam risco de tempestades, chuva volumosa e ventos com rajadas superiores a 100 km/h em áreas do país

Ciclone no Brasil: projeções indicam rajadas de vento superiores a 100 km/h em pontos da Região Sul

Ciclone no Brasil: projeções indicam rajadas de vento superiores a 100 km/h em pontos da Região Sul

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13h16.

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Um ciclone extratropical pode se formar próximo ao Sul do Brasil entre segunda-feira, 16, e terça-feira, 17. As projeções meteorológicas indicam possibilidade de tempestades, chuva volumosa e rajadas de vento que podem ultrapassar 100 km/h em áreas específicas.

O fenômeno pode afetar principalmente a Região Sul, mas a circulação de umidade associada ao sistema também pode favorecer chuvas intensas no Sudeste e no Centro-Oeste.

Segundo projeções divulgadas pelo portal meteorológico Meteored, os acumulados de chuva podem superar 100 milímetros e chegar a 200 milímetros em pontos isolados. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também prevê chuvas fortes e tempestades em diferentes regiões do país entre esta sexta-feira, 13, e sábado, 14, antes da possível formação do novo sistema.

Quando o ciclone extratropical deve chegar ao Brasil?

As projeções indicam dois períodos de instabilidade entre sexta-feira, 13, e terça-feira, 17. O primeiro começa com a organização de uma área de baixa pressão nas proximidades da Argentina nesta sexta-feira. O sistema pode ganhar intensidade no sábado e favorecer o avanço de uma frente fria sobre o Sul.

No domingo, 15, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná podem registrar pancadas de chuva e rajadas de vento. Nesse primeiro episódio, as projeções indicam acumulados próximos de 50 milímetros e ventos de até 60 km/h em algumas localidades.

O segundo período de atenção ocorre entre segunda-feira, 16, e terça-feira, 17, quando há possibilidade de formação de outro ciclone extratropical próximo à Região Sul.

Esse sistema apresenta potencial para provocar condições mais severas, embora sua intensidade e trajetória ainda dependam da evolução dos modelos meteorológicos.

O Inmet também alertou para chuvas fortes e tempestades no Centro-Sul entre sexta-feira, 13, e sábado, 14. Segundo o órgão, uma massa de ar quente e úmido favorece a formação de nuvens carregadas, principalmente durante a tarde.

Quais estados podem ser afetados pelo ciclone?

O Sul do Brasil concentra a maior atenção devido à possibilidade de ventos fortes e tempestades associadas ao sistema. No entanto, os efeitos das frentes frias e da circulação de umidade podem alcançar outras regiões.

Veja o que indicam as projeções meteorológicas:

  • Rio Grande do Sul: previsão de chuva e rajadas de vento no domingo, 15, com possibilidade de novos temporais entre segunda e terça-feira.
  • Santa Catarina: possibilidade de chuva significativa, trovoadas e ventos fortes.
  • Paraná: previsão de pancadas de chuva e temporais em diferentes áreas do estado.
  • Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás: possibilidade de chuva volumosa, principalmente entre 16 e 17 de novembro.
  • São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro: previsão de períodos de chuva intensa e tempestades associadas à circulação de umidade.
  • Espírito Santo: possibilidade de instabilidade e pancadas de chuva.
  • Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins: projeções indicam chuva volumosa em determinadas áreas.

O Inmet também prevê, para sexta e sábado chuva forte em áreas do Sudeste e rajadas de vento superiores a 50 km/h em setores do Centro-Oeste e do Sudeste. No Sul, a instabilidade deve aumentar no sábado, especialmente no Paraná e em Santa Catarina.

A intensidade dos fenômenos deve variar conforme a região, e nem todas as localidades estão sujeitas aos mesmos volumes de chuva ou velocidades de vento.

Ventos podem ultrapassar 100 km/h

Os cenários meteorológicos mais intensos indicam rajadas superiores a 100 km/h em pontos específicos da Região Sul.

Os acumulados de chuva também podem ultrapassar 100 milímetros e alcançar 200 milímetros em áreas isoladas. Esses valores representam projeções para determinadas localidades, não uma previsão uniforme para todos os estados.

Ventos fortes podem provocar quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia elétrica. Já a chuva volumosa aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, elevação do nível de rios e deslizamentos em áreas vulneráveis. Também há possibilidade de ocorrência de granizo durante tempestades mais intensas.

Como se proteger de tempestades e ventos fortes?

Com a possibilidade de chuva intensa e ventania, a recomendação é acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações da Defesa Civil.

Durante tempestades, é importante evitar permanecer debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a postes, placas ou estruturas que possam cair. Também não se deve atravessar ruas alagadas ou áreas com enxurradas.

Em caso de descargas elétricas, a orientação é procurar abrigo em construções fechadas e manter distância de fios elétricos caídos. Moradores de áreas sujeitas a enchentes e deslizamentos devem observar sinais de movimentação do solo e elevação rápida do nível da água.

Como a previsão ainda pode mudar, os avisos atualizados dos órgãos meteorológicos são fundamentais para acompanhar a evolução do sistema.

O que é um ciclone extratropical?

Um ciclone extratropical é um sistema atmosférico de baixa pressão que se forma fora das regiões tropicais, geralmente associado ao encontro de massas de ar com diferentes temperaturas.

A circulação dos ventos ao redor desse sistema pode favorecer a formação de frentes frias, nuvens carregadas e áreas de chuva intensa. Dependendo de sua intensidade e localização, o fenômeno pode provocar tempestades, ventania e mudanças rápidas nas condições do tempo.

Os efeitos não ficam necessariamente restritos ao local onde o ciclone se forma. As frentes frias e a circulação de umidade associadas ao sistema podem atingir outras regiões.

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