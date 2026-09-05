Tesouro da Marvel? Por que os atores de Deadpool e Wolverine estão comprando times

O mercado de negócios do esporte na Inglaterra pode receber mais um nome de peso de Hollywood. O ator Hugh Jackman iniciou conversas para adquirir uma participação acionária no Norwich City, clube que disputa a Championship, a liga da segunda divisão do futebol inglês. As negociações seguem em andamento, sem a formalização de propostas de compra de ações até o momento.

Segundo reportagem do The Athletic, a movimentação de Jackman ganha destaque pela ligação pessoal do ator com a instituição e pelo avanço de artistas de cinema no mercado de investimentos esportivos na Europa. Em entrevista à emissora talkSPORT, o ator confirmou o interesse na transação. "Estou muito, muito interessado, e estamos conversando sobre isso neste exato momento", declarou Jackman.

O movimento coloca o ator em posição direta de concorrência com Ryan Reynolds, seu parceiro de tela no filme Deadpool & Wolverine. Reynolds atua como proprietário do Wrexham, clube que também disputa o torneio da Championship. Ao ser questionado sobre o assunto, Jackman brincou sobre a rivalidade: "Que bom para o Ryan, você faz a sua parte, mas eu sou todo Canaries", fazendo referência ao apelido da torcida do Norwich.

A escolha do clube inglês foge da lógica fria de planilhas financeiras e envolve laços familiares antigos. Jackman passou a juventude na Austrália, mas a mãe dele nasceu na cidade de Norwich. Em um programa da BBC, o ator revelou o apoio de arquibancada à equipe a partir de descobertas sobre a origem de sua família.

A estrutura de gestão do Norwich City

Em termos de governança corporativa, o Norwich City adota um modelo de atração de capital externo para investidores minoritários. O time tem como principal acionista o empresário norte-americano Mark Attanasio, que também comanda o Milwaukee Brewers, franquia de beisebol da Major League Baseball.

O time disputa a segunda divisão inglesa após passagens recentes pela Premier League, divisão de elite que distribui cotas bilionárias de direitos de televisão. A injeção de capital de Jackman pode ajudar a diretoria a expandir o orçamento do departamento de futebol. Clubes da Championship operam sob rígidos limites de teto salarial, dependendo de negociações de atletas e de acessos de divisão para equilibrar as contas financeiras.

A onda de celebridades no futebol europeu

Outro exemplo de repercussão global envolve o ator Rob McElhenney, sócio de Ryan Reynolds no comando do Wrexham desde 2021. A dupla utilizou produções de séries de televisão para alavancar a receita da marca. No Bournemouth, da Premier League, o ator Michael B. Jordan tem ações minoritárias. Já o Leeds United conta com participações dos atores Russell Crowe e Will Ferrell, além do jogador de basquete Russell Westbrook e do golfista Jordan Spieth.

No final do ano passado, o cantor Snoop Dogg integrou o grupo de investidores do Swansea City, do País de Gales. Na mesma direção, o ex-jogador de futebol americano Tom Brady firmou acordos de sociedade e investimentos no Birmingham City.