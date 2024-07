Onde assistir 'Deadpool e Wolverine'? Filme estreia nos cinemas nesta semana; veja data

Nos próximos dias, o público vai conferir o filme do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) mais aguardado do ano: "Deadpool & Wolverine", que marca o retorno de Hugh Jackman como Wolverine, chega em breve nos cinemas.

O novo filme mostra um apático Wade Wilson (Ryan Reynolds) que trabalha duro na vida civil. Seus dias como mercenário moralmente flexível, Deadpool, ficaram para trás. Quando seu planeta enfrenta uma ameaça, Wade deve relutantemente vestir-se novamente com um ainda mais relutante Wolverine.

O longa é o terceiro da franquia do anti-herói da Marvel, um dos mais queridos pelos fãs, que teve seu primeiro filme lançado em 2016 e alcançou bilheteria de US$ 782,6 milhões. "Deadpool 2", lançado em 2018, teve faturamento de US$ 785,8 milhões.

Quando estreia 'Deadpool & Wolverine'?

"Deadpool & Wolverine" chega aos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, 25 de julho de 2024.

Da Fox para a Disney

Em 2016, quando o primeiro filme foi lançado, a produção foi feita pela então 20th Century Fox. No ano seguinte, em dezembro de 2017, a Disney adquiriu o estúdio. Desde então, os filmes do Deadpool se tornaram produtos da companhia, assim como a Marvel Studios.

Veja o trailer de 'Deadpool & Wolverine'

Onde assistir 'Deadpool' 1 e 2?

Ambos os filmes estão disponíveis na plataforma de streaming da Disney+.

Quem está no elenco de 'Deadpool & Wolverine'?

Filme é protagonizado por Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen. Reynolds assina também como produtor e roteirista.