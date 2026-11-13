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Samsung negocia compra de empresa de refrigeração para data centers

Negociação pela americana Modine ampliaria a aposta da sul-coreana em equipamentos que evitam o superaquecimento dos servidores de inteligência artificial

Data centers: refrigeração impede que o calor dos servidores comprometa a operação (gorodenkoff/Getty Images)

Data centers: refrigeração impede que o calor dos servidores comprometa a operação (gorodenkoff/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13h36.

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A Samsung negocia a compra da Modine, fabricante americana de sistemas de refrigeração para data centers, segundo a Bloomberg. Não há decisão final nem preço anunciado. A Modine valia cerca de US$ 5,6 bilhões no fechamento regular de 12 de novembro, antes da alta de aproximadamente 28% no pós-mercado. Uma eventual aquisição ampliaria a atuação da Samsung no setor, após a compra da FläktGroup em 2025.

A Samsung Electronics negocia a compra da Modine Manufacturing, fabricante americana de sistemas de refrigeração para data centers.

Um acordo poderia ser anunciado nas próximas semanas, mas ainda não há decisão final.

A Modine encerrou o pregão regular de quinta-feira, 12, com valor de mercado de aproximadamente US$ 5,6 bilhões. Depois da notícia, suas ações subiram cerca de 28% nas negociações após o fechamento. O valor em bolsa não equivale ao preço de uma possível compra.

Por que a Samsung quer refrigerar data centers?

O interesse coloca em foco uma parte menos visível da corrida pela inteligência artificial: os equipamentos necessários para retirar o calor dos servidores. Além dos chips, a infraestrutura de energia e refrigeração pesa na conta dos data centers de IA.

A Samsung já fez uma aquisição nesse mercado. Em maio de 2025, anunciou um acordo de 1,5 bilhão de euros pela FläktGroup, fornecedora europeia de aquecimento, ventilação e ar-condicionado, setor conhecido pela sigla HVAC. A conclusão da operação foi anunciada em novembro daquele ano.

Na ocasião, a companhia sul-coreana destacou a refrigeração de data centers entre os focos de expansão. Também informou que manteria a marca e a estrutura da FläktGroup, enquanto buscaria integrar produtos e serviços e ampliar pesquisa e desenvolvimento.

O que a Modine faz

A Modine fornece tecnologias de gestão térmica, usadas para controlar a temperatura de equipamentos e instalações. Em seu balanço divulgado em 3 de novembro, a empresa apontou encomendas e carteira de pedidos recordes no segmento de data centers, além de oportunidades para atender esse mercado com sua operação de climatização comercial.

A eventual compra ampliaria a presença da Samsung nesse elo da infraestrutura de IA. Por enquanto, porém, trata-se de uma negociação relatada pela Bloomberg, e não de uma aquisição anunciada pelas empresas.

Perguntas frequentes

A Samsung já comprou a Modine? ＋

Não. Segundo a Bloomberg, as empresas negociam uma possível aquisição, mas não há decisão final nem preço anunciado.

O que a Modine fornece para data centers? ＋

A empresa fabrica sistemas de refrigeração e gestão térmica, que ajudam a controlar a temperatura dos equipamentos.

Por que data centers de IA precisam de refrigeração? ＋

Os servidores geram calor durante o processamento. A refrigeração retira esse calor para evitar superaquecimento e manter a operação dos equipamentos.

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