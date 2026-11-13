Chuva forte atinge SP e Defesa Civil emite alertas de temporais; veja previsão para o fim de semana

A chuva forte que atinge a capital paulista na tarde desta sexta-feira, 13, provocou queda de granizo na Zona Sudeste e levou o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) a decretar estado de atenção para alagamentos em diferentes regiões da cidade.

O primeiro aviso saiu às 12h05 (horário de Brasília) e incluiu as zonas Sul, Sudeste e Leste, o Centro e a Marginal Pinheiros. Às 12h31, a Zona Norte, a Zona Oeste e a Marginal Tietê também entraram na lista.

De acordo com o CGE, as áreas de chuva se formaram por causa do calor e da grande quantidade de umidade na atmosfera. O radar do órgão indicava chuva forte, com potencial de granizo, na Zona Leste, enquanto as pancadas seguiam se espalhando pelo Centro e pelas zonas Oeste e Norte, com intensidade moderada.

Há risco de alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos. O dia deve seguir instável, com chuva alternando entre moderada e forte e intervalos de chuva fraca.

A Defesa Civil emitiu dois alertas de temporais para as regiões Sul e Leste da capital, além de Diadema, na Grande São Paulo.

O temporal também gerou falta de energia. Até as 12h27, mais de 85 mil imóveis estavam sem luz na Grande São Paulo, segundo a Enel. Só na capital, passavam de 72 mil os clientes atingidos.

Apesar do temporal desta sexta, novembro ainda está abaixo do esperado. Segundo o CGE, o mês acumula 43 mm de chuva, cerca de 32,3% dos 133,1 mm previstos para o período.

Fim de semana

A maioria dos modelos de previsão indica pancadas isoladas e temperaturas altas na capital e na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). No sábado, 14, porém, a chance de chuva é pequnena: o dia deve começar com sol entre nuvens, com mínima de 18°C e máxima de 28°C. A umidade do ar cai um pouco mais, e os menores índices ficam em torno de 50%.

No domingo, 15, a chuva deve voltar. Há grande probabilidade de pancadas de moderadas a fortes entre a tarde e o início da noite. Um canal de umidade vindo da região Centro-Norte do país deve provocar temporais no estado, incluindo a capital e a RMSP, acompanhados de trovoadas, raios e rajadas de vento que podem passar de 50 km/h.

O CGE alerta para risco de alagamentos, elevação do nível de rios e córregos e queda de árvores. As temperaturas ficam entre 17°C e 28°C, com umidade mínima em torno de 45%.

Como se proteger

O CGE recomenda algumas medidas para reduzir os efeitos dos alagamentos: