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O que assistir no fim de semana? Veja 7 filmes e séries que acabaram de chegar ao streaming

Seleção reúne filmes recém-chegados às plataformas e novas temporadas para acompanhar; confira as histórias e onde assistir

Streaming: fantasia, terror e suspense movimentam os catálogos de Netflix, Prime Video, Apple TV e HBO Max entre 13 e 15 de novembro (Divulgação / Bad Robot Productions)

Streaming: fantasia, terror e suspense movimentam os catálogos de Netflix, Prime Video, Apple TV e HBO Max entre 13 e 15 de novembro (Divulgação / Bad Robot Productions)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09h51.

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Um desaparecimento nos bastidores da música country, um ritual adolescente que sai do controle e a volta dos conflitos da Terra-média estão entre as opções para assistir neste fim de semana, de 13 a 15 de novembro.

A seleção reúne sete novidades dos catálogos de Netflix, Prime Video, Apple TV e HBO Max, com espaço para quem procura um filme para a noite e para quem quer começar uma série. Confira os destaques e onde assistir.

1. 'No Coração de Nashville'

Jessica Chastain interpreta Misty Jones, uma estrela aposentada da música country que volta a Nashville para investigar o desaparecimento da sobrinha, uma cantora em ascensão. A busca a coloca diante de segredos da indústria e de questões do próprio passado.

Escrito e dirigido por Shana Feste, o suspense reúne Garrett Hedlund, Ross Lynch, John Hawkes e a cantora Carter Faith. A combinação de investigação e universo musical é o principal atrativo da produção.

Onde assistir: Netflix, disponível desde sexta-feira, 13.

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2. 'O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder' — 3ª temporada

A disputa pelo futuro da Terra-média ganha novos capítulos com o avanço de Sauron. A terceira temporada acompanha os desdobramentos dos conflitos entre elfos, anões e homens, enquanto Númenor enfrenta sua própria crise política.

O retorno oferece uma opção para quem gosta de fantasia, batalhas e alianças em disputa. Os quatro primeiros episódios chegaram juntos; os capítulos restantes estão previstos para 18 e 25 de novembro, em duplas.

Onde assistir: Prime Video, com a nova temporada disponível desde quarta-feira, 11.

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3. 'O Corpo'

Um ritual de iniciação na noite de Halloween muda a rotina das integrantes de um grupo de dança de uma escola católica. Depois da experiência, as adolescentes passam a lidar com visões, desejos e acontecimentos que espalham tensão pela comunidade.

Criada por Quinn Shephard, a produção mistura terror sobrenatural e drama adolescente em uma história sobre fé, culpa e pertencimento. A temporada tem oito episódios, o que permite acompanhar a trama ao longo do fim de semana.

Onde assistir: Netflix, disponível desde quarta-feira, 11.

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4. '12 12 12'

Anthony Mackie e Jamie Dornan protagonizam uma perseguição entre um agente do FBI em desgraça e um criminoso profissional. No centro da história está um assalto a um cofre subterrâneo em Zurique, na Suíça.

O título traduz a estrutura da série: cada episódio percorre os 12 meses de planejamento, as 12 horas de execução e os 12 dias posteriores ao roubo. A montagem entre esses períodos permite acompanhar tanto a preparação quanto as consequências do crime.

Onde assistir: Apple TV. Os dois primeiros episódios estreiam nesta sexta-feira, 13.

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5. 'Obsessão'

O terror dirigido por Curry Barker acompanha Bear, um jovem que recorre a um objeto sobrenatural para conquistar Nikki, sua paixão. O pedido se realiza e dá origem a uma relação marcada por consequências assustadoras.

Com Michael Johnston e Inde Navarrette, o filme usa a premissa de um desejo atendido para explorar possessividade e controle. É a opção da lista para quem pretende estender o clima da sexta-feira 13 pelo sábado.

Onde assistir: Prime Video, a partir de sábado, 14.

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6. 'A Arte de Ser Heumann'

Ruth Madeley interpreta Judy Heumann, ativista que participou da luta pelos direitos das pessoas com deficiência nos Estados Unidos. O drama retrata a mobilização de 1977, que levou manifestantes a ocupar um prédio federal em São Francisco para exigir medidas contra a discriminação.

A direção é de Siân Heder, vencedora do Oscar pelo roteiro de "No Ritmo do Coração". Mark Ruffalo integra o elenco da produção, que concentra a narrativa na organização do movimento e nos obstáculos enfrentados pelos participantes.

Onde assistir: Apple TV, a partir de sexta-feira, 13.

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7. 'O Fim da Rua'

Anne Hathaway e Ewan McGregor vivem um casal cuja família enfrenta uma situação fora de qualquer previsão: um fenômeno transporta a rua onde moram para um ambiente desconhecido, cercado por ameaças pré-históricas.

Dirigido por David Robert Mitchell, de "Corrente do Mal", e produzido por J.J. Abrams, o longa combina ficção científica, sobrevivência e conflitos familiares. O mistério sobre o destino da vizinhança conduz à aventura.

Onde assistir: HBO Max, a partir de sexta-feira, 13.

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