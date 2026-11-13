Copa do Mundo Feminina 2027: veja preços e como comprar ingressos

Os torcedores já têm data para começar a garantir presença na Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil. A Fifa anunciou que a primeira fase de venda de ingressos terá início em 1º de dezembro, uma terça-feira, às 10h (horário de Brasília), e seguirá até o dia 8. Os pacotes terão opções com entradas a partir de R$ 30 por partida.

A comercialização será realizada exclusivamente pela internet, no site oficial da entidade, e os pacotes serão disponibilizados por ordem de chegada, até o esgotamento da quantidade reservada para essa etapa. A abertura das vendas acontecerá antes do sorteio final do Mundial, marcado para 11 de dezembro.

A primeira janela contará com três modalidades de pacotes: Passaporte Seleção Brasileira, Passaporte Arena e Passaporte Flex. A proposta é permitir que o público escolha entre acompanhar os jogos do Brasil na fase de grupos, assistir a partidas em um mesmo estádio ou montar uma combinação própria de confrontos.

Quando começa a venda de ingressos da Copa do Mundo Feminina?

Data: terça-feira, 1º de dezembro de 2026

terça-feira, 1º de dezembro de 2026 Horário: 10h (de Brasília)

10h (de Brasília) Encerramento da primeira fase: 8 de dezembro

8 de dezembro Onde comprar: fifa.com/tickets

fifa.com/tickets Forma de venda: exclusivamente online, por ordem de chegada e sujeita à disponibilidade dos pacotes.

Essa primeira etapa terá duração de oito dias e antecederá o sorteio dos grupos, previsto para 11 de dezembro. Por isso, quem comprar antecipadamente poderá garantir presença em partidas do torneio antes de conhecer todos os confrontos da fase inicial.

A Fifa recomenda que os interessados criem uma Fifa ID e registrem previamente seu interesse no portal de ingressos. O cadastro não garante a compra, mas ajuda a deixar a conta preparada para o início das vendas.

Quais são os preços dos ingressos da Copa do Mundo Feminina?

Os pacotes poderão incluir entradas da categoria 3 a partir de R$ 30 por partida, dependendo dos jogos escolhidos. Com isso, será possível montar um pacote com três confrontos por menos de R$ 100.

A Fifa também confirmou a disponibilidade das categorias 1, 2 e 3 desde a abertura da primeira janela. Os valores divulgados já incluem impostos e todas as compras serão realizadas em reais.

O principal pacote para quem deseja acompanhar a seleção brasileira na primeira fase custará a partir de R$ 205, na categoria 3. As outras modalidades oferecem descontos ou flexibilidade na escolha dos jogos.

Como funcionam os três pacotes de ingressos?

A primeira fase de vendas terá três opções, cada uma voltada a um perfil de torcedor. Confira:

1. Passaporte Seleção Brasileira

O pacote garante acesso aos três jogos do Brasil na fase de grupos. É a opção destinada a quem deseja acompanhar a equipe anfitriã durante toda a primeira etapa do torneio.

O preço inicial é de R$ 205, na categoria 3, pelo conjunto de três ingressos. Os jogos da seleção brasileira na fase de grupos estão previstos para:

24 de junho de 2027: Brasil x adversário a definir, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Brasil x adversário a definir, no Maracanã, no Rio de Janeiro. 29 de junho de 2027: Brasil x adversário a definir, na Arena Itaquera, em São Paulo.

Brasil x adversário a definir, na Arena Itaquera, em São Paulo. 4 de julho de 2027: Brasil x adversário a definir, no Estádio Nacional, em Brasília.

Os adversários serão conhecidos após o sorteio dos grupos, marcado para 11 de dezembro de 2026.

2. Passaporte Arena

Essa modalidade é voltada a quem prefere acompanhar as partidas em um mesmo estádio. O pacote dá acesso aos jogos realizados em uma arena específica até as quartas de final, nos locais que receberem confrontos dessa etapa.

Segundo a Fifa, a opção representa uma economia de 27% em comparação com a compra individual dos ingressos para as mesmas partidas. É uma alternativa para quem pretende acompanhar diferentes seleções sem precisar se deslocar entre cidades-sede.

3. Passaporte Flex

O Passaporte Flex permite que o torcedor escolha três partidas elegíveis para montar seu próprio pacote. A modalidade oferece maior liberdade para combinar confrontos de interesse.

A seleção pode incluir um jogo do Brasil na fase de grupos ou uma semifinal. A final da Copa do Mundo e a disputa pelo terceiro lugar, porém, não fazem parte das opções desse pacote.

Dependendo da combinação escolhida, os ingressos podem partir de R$ 30 por jogo, na categoria 3. Assim, um conjunto com três partidas poderá custar menos de R$ 100.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo Feminina?

A compra será feita exclusivamente pelo portal oficial da Fifa. Antes da abertura das vendas, a entidade recomenda que os torcedores criem uma conta e registrem interesse no site.

O procedimento para criar uma Fifa ID é o seguinte:

Acesse fifa.com/tickets. Clique no ícone de perfil, localizado no canto superior direito. Selecione a opção de inscrição. Preencha os dados pessoais e crie uma senha. Aceite os termos e condições e confirme o cadastro pelo link enviado ao e-mail.

É necessário ter pelo menos 13 anos para criar uma Fifa ID. O registro de interesse também pode ser feito pelo portal oficial, para receber atualizações sobre as oportunidades de compra.

A Fifa recomenda que os torcedores evitem sites não autorizados, vendedores em redes sociais e intermediários. A comercialização oficial será concentrada no endereço da entidade.

Quais serão as formas de pagamento?

Todas as compras serão cobradas em reais. A Visa, parceira oficial da Fifa para serviços de pagamento, será o método preferencial para a aquisição dos ingressos.

Na primeira fase, serão aceitos cartões de crédito e débito Visa, além de outras formas de pagamento. A entidade, no entanto, ainda não detalhou todos os meios alternativos disponíveis.

A segunda janela de vendas será exclusiva para clientes Visa. Ela acontecerá depois do sorteio dos grupos e da confirmação da tabela, incluindo os horários das partidas. Por isso, quem pretende participar dessa etapa deverá ter um cartão de crédito ou débito da bandeira.

Haverá meia-entrada e ingressos para pessoas com deficiência?

Sim. A Fifa informou que a meia-entrada será oferecida aos grupos que têm direito ao benefício conforme a legislação brasileira. Os valores divulgados já incluem os impostos.

Os ingressos de acessibilidade também estarão disponíveis desde o início das vendas. Entre as opções previstas estão:

Lugares destinados a pessoas que utilizam cadeira de rodas;

Assentos extralargos;

Possibilidade de solicitar ingresso para acompanhante, nos casos elegíveis.

Quais serão as próximas fases de venda?

A primeira etapa, entre 1º e 8 de dezembro, será voltada aos pacotes de partidas. Depois do sorteio final, em 11 de dezembro, e da confirmação da tabela completa, a Fifa abrirá uma segunda janela exclusiva para clientes Visa.

Na sequência dessa pré-venda, estão previstas mais duas fases abertas ao público geral, nas quais poderão ser adquiridos os ingressos restantes, conforme a disponibilidade.

A entidade ainda não divulgou as datas, os detalhes dos produtos e os preços específicos de todas essas etapas. Portanto, a primeira janela não será a única oportunidade de compra.

Também será possível manifestar interesse nos pacotes de hospitalidade, que terão informações sobre datas, modalidades e valores divulgadas posteriormente em fifa.com/hospitality.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será disputada entre 24 de junho e 25 de julho, no Brasil. Pela primeira vez, o torneio será realizado na América do Sul. O Maracanã, no Rio de Janeiro, receberá tanto a partida de abertura quanto a final.