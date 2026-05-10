Smartphones destruíram nossa atenção? Pesquisadores fazem alerta

A sensação de que ninguém consegue mais prestar atenção em nada virou uma das grandes discussões da era digital. Vídeos cada vez mais curtos, notificações incessantes e redes sociais desenhadas para capturar atenção criaram a percepção de que o cérebro humano estaria ficando menos capaz de se concentrar. Mas cientistas afirmam que a situação é mais complexa do que parece.

Humanos não perderam a capacidade de se concentrar

Em artigo publicado pela revista Nature na última quarta-feira, pesquisadores explicam que ainda não existe comprovação científica de que os seres humanos tenham sofrido uma perda biológica de atenção. O que mudou profundamente, segundo eles, foi o ambiente em que o cérebro funciona hoje.

A cientista cognitiva Gloria Mark, professora da Universidade da Califórnia, é uma das pesquisadoras mais citadas no debate. Em seus estudos sobre comportamento digital, ela observou que o tempo médio que trabalhadores conseguem permanecer focados em uma única tarefa caiu drasticamente nas últimas duas décadas. No início dos anos 2000, as pessoas passavam cerca de dois minutos e meio em uma atividade antes de mudar de foco. Hoje, esse número caiu para menos de um minuto.

Tecnologia age 'sequestrando' o foco

Segundo Mark, o excesso de interrupções cria um estado de atenção fragmentada contínua, o que aumenta estresse mental e fadiga cognitiva. Ainda assim, ela afirma que isso não significa que os humanos tenham perdido a capacidade de concentração profunda.

Já Adrian Ward, psicólogo da Universidade do Texas, ficou conhecido por estudos que mostram que até a simples presença de um smartphone próximo ao usuário pode reduzir capacidade cognitiva e desempenho em tarefas que exigem atenção. Em um dos experimentos, participantes tiveram desempenho pior apenas por manterem o celular sobre a mesa, mesmo sem utilizá-lo.

Para Ward, os dispositivos móveis funcionam como uma espécie de “dreno mental invisível”, consumindo parte da atenção disponível mesmo em silêncio.

Geração sem foco? Ainda é muito cedo para dizer

Para Adam Gazzaley, neurocientista da Universidade da Califórnia, o cérebro humano não evoluiu para lidar com o volume atual de estímulos digitais simultâneos. Notificações constantes, múltiplas abas abertas e consumo acelerado de informação criam uma sobrecarga cognitiva permanente. Apesar disso, os especialistas evitam conclusões alarmistas.

Muitos pesquisadores afirmam que ainda faltam evidências para sustentar a ideia de uma “geração incapaz de prestar atenção”. Pessoas continuam capazes de manter foco intenso em atividades consideradas envolventes, como esportes, séries, videogames ou trabalhos específicos.

A diferença, segundo os cientistas, é que a disputa pela atenção nunca foi tão agressiva. Plataformas digitais utilizam algoritmos refinados justamente para estimular cliques, rolagem infinita e consumo intensificado de conteúdo.

Para Gloria Mark, o principal desafio moderno não é um cérebro defeituoso, mas um ambiente construído para interromper concentração o tempo inteiro. E isso transforma atenção em um recurso cada vez mais raro.