Abacatudo, Moranguete e a guerra pela sua atenção

Abacatudo entra em cena, descobre uma traição, reage em tom dramático e desaparece antes do desfecho.

Em poucos segundos, o espectador já entendeu o conflito, riu do absurdo e ficou à espera da continuação. É assim que as chamadas novelas de frutas — histórias curtas criadas com inteligência artificial e protagonizadas por personagens como Moranguete e Bananildo — se transformaram em um dos formatos mais eficientes da internet brasileira em 2026. O que parece apenas um meme ajuda a revelar algo maior: a disputa por atenção em plataformas que premiam estímulo rápido, narrativa simples e repetição infinita.

Essa lógica aparece também no debate sobre brain rot, termo usado para descrever o consumo excessivo de conteúdo online simplificado, hiperstimulante e de baixa densidade informativa. E ela começa a encontrar eco em dados científicos.

Problemas de memória, concentração e tomada de decisão estão sendo relatados com mais frequência por adultos nos Estados Unidos, segundo um estudo da Universidade Yale publicado na revista Neurology no final do ano passado.

A análise reuniu mais de 4,5 milhões de respostas do sistema Behavioral Risk Factor Surveillance System, do Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), entre 2013 e 2023. No total da população adulta, a taxa de pessoas que relataram dificuldades cognitivas passou de 5,3% para 7,4%. Entre adultos de 18 a 39 anos, o salto foi mais forte: de 5,1% para 9,7%.

O brain rot é uma expressão usada de forma popular para descrever sensação de exaustão mental, atenção fragmentada e excesso de estímulos digitais, passou a sintetizar uma percepção crescente entre jovens: a de que foco, memória e raciocínio estão sob pressão constante.

O estudo de Yale não trata o fenômeno como diagnóstico de demência. O próprio neurologista Adam de Havenon, autor do trabalho, afirma que os dados mostram relatos subjetivos de dificuldade para lembrar, se concentrar ou decidir, e não uma doença cerebral estrutural.

Ainda assim, o avanço dessas queixas entre os mais jovens colocou o tema no centro da discussão pública: até que ponto o Abacatudo e a Moranguete são apenas formas de entretenimento ou estão, realmente, atrapalhando o desenvolvimento das pessoas?

Por que a geração Z está no centro da discussão

A geração Z aparece como o grupo mais exposto a esse ambiente. Trata-se da primeira geração a crescer com internet, redes sociais, vídeo curto e notificação permanente como parte natural da rotina.

Pesquisas recentes indicam que adolescentes e jovens passam várias horas por dia diante de telas e mantêm uso frequente de redes sociais ao longo da rotina, o que reforça preocupações sobre atenção fragmentada, hiperestimulação e consumo contínuo de conteúdo digital.

Uma pesquisa do Pew Research Center, de 2024, mostrou que quase metade dos adolescentes americanos diz estar online de forma quase constante, e que 95% têm acesso a um smartphone.

Em estudo publicado em 2026 na Science Direct, o consumo de conteúdo classificado como brain rot apareceu não apenas como hábito passivo, mas como mecanismo de enfrentamento emocional entre jovens da geração Z. Isso mostra, segundo pesquisadores, que problema não está apenas no tempo gasto, mas também na função psicológica que esse conteúdo passou a cumprir.

O que acontece no cérebro

Um estudo da Universidade Zhejiang mostrou que vídeos curtos ativam o sistema de recompensa dopaminérgico, ligado ao prazer e à gratificação rápida. Essa dinâmica ajuda a entender por que conteúdos como os de Abacatudo funcionam tão bem.

Em poucos segundos, o espectador recebe tudo o que a lógica da plataforma privilegia: um estímulo visual incomum, uma situação emocional fácil de reconhecer, humor absurdo e um corte abrupto que empurra para o próximo episódio.

No caso das novelas de frutas, o apelo não está só no nonsense de ver um abacate vivendo um drama amoroso, mas na combinação entre familiaridade e exagero.

O público reconhece a estrutura de novela — traição, confronto, reviravolta — mas a encontra comprimida, caricatural e pronta para consumo instantâneo. As novelas do Abacatudo e da Moranguete não exigem atenção prolongada nem interpretação complexa, mas oferecem recompensa rápida, leitura imediata e continuidade automática.

Esse tipo de conteúdo opera por repetição e habituação. O cérebro se acostuma a narrativas cada vez mais aceleradas, emocionalmente marcadas e visualmente chamativas.

No caso da geração Z, esse padrão não aparece como exceção e já faz parte da arquitetura cotidiana de consumo digital, em que personagens como Abacatudo funcionam menos como simples piada e mais como produto ideal da internet de retenção.

O sinal de alerta também chega às crianças

A preocupação não se limita aos jovens adultos. Em fevereiro de 2026, pesquisadoras da Universidade de Macau identificaram que o consumo compulsivo de vídeos curtos em crianças e adolescentes está associado a queda no engajamento escolar, ansiedade social e insegurança.

Segundo o estudo, quanto maior o tempo de exposição, menor o envolvimento com a escola. O dado reforça que o debate sobre brain rot já não se restringe ao comportamento de internet, mas começa a tocar desenvolvimento, aprendizado e saúde mental.

Mas, afinal, o cérebro 'estraga'?

O neurocientista Earl Miller, do MIT, faz uma distinção importante: o brain rot não deteriora literalmente o cérebro. O problema, segundo ele, é funcional, não estrutural. Em outras palavras, o cérebro não estaria “apodrecendo”, mas operando sob um regime de atenção fragmentada para o qual não foi bem adaptado.

Para ele, o ponto central está no chamado switch cost effect, o custo cognitivo de alternar entre tarefas e estímulos em alta velocidade. A leitura de Miller é que o cérebro humano não foi feito para a multitarefa contínua que o ambiente digital simula.

Ele é, em essência, focado em um número muito limitado de pensamentos conscientes por vez. Quando redes, notificações e vídeos curtos impõem trocas constantes de atenção, o resultado não é produtividade, mas desgaste.

Ao mesmo tempo, o pesquisador também ajuda a relativizar o debate: o problema não é o tempo de tela em si, mas o tipo de engajamento que esse tempo exige. Em declarações públicas, Miller afirma que jogos podem melhorar a função do córtex pré-frontal, área ligada a pensamento, resolução de problemas e concentração.

A saída apontada pela ciência, então, não é simplesmente se desconectar, mas reorganizar a qualidade da atenção: controlar o tempo de tela, curar o feed, reduzir a exposição a conteúdo de baixa qualidade e alta velocidade, investir em atividades não digitais e retomar práticas que reconstruam foco sustentado, como leitura, exercício, convívio presencial, treinamento cognitivo e mindfulness.