Ciência

Detox de redes sociais pode influenciar sua saúde mental

Meta está entre as principais resoluções de ano novo e afeta diretamente a ansiedade, depressão e insônia

Celular: uso desenfreado pode causar mal-estar e arrependimento. (Montagem com elementos Canva)

Celular: uso desenfreado pode causar mal-estar e arrependimento. (Montagem com elementos Canva)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19h41.

A meta de diminuir o tempo de tela tem ganhado espaço entre as metas de virada de ano, superando até objetivos tradicionais como emagrecer ou beber menos.

A proposta do detox digital inclui reduzir o uso de redes sociais ou adotar períodos regulares sem o uso de celulares e outros dispositivos.

Segundo o Wall Street Journal, uma pesquisa do aplicativo de bem-estar digital Opal revelou que 33% dos 1.306 entrevistados apontaram a redução do tempo de tela como principal meta para o novo ano. O índice supera os 28% que disseram ter como prioridade a perda de peso.

Adolescentes aderem e estudos apontam melhora na saúde mental

O movimento tem ganhado força entre os mais jovens. Dados do Digital Wellness Lab, ligado ao Hospital Infantil de Boston, indicam que 63% dos adolescentes reconhecem exagerar no uso do celular. Entre eles, 47% já utilizam ferramentas para tentar controlar o hábito.

Uma das pesquisas mais recentes sobre o tema foi publicada na revista científica JAMA Network Open. O estudo acompanhou cerca de 400 jovens adultos, entre 18 e 24 anos, que passaram por uma semana de restrição no uso das redes sociais, após um período inicial de monitoramento.

Ao final do experimento, os resultados mostraram uma redução de 25% nos sintomas de depressão, 16% na ansiedade e 14% nos relatos de insônia. Os níveis de atividade física, no entanto, não apresentaram variação significativa.

O psiquiatra John Torous, diretor da divisão de psiquiatria digital do Beth Israel Deaconess Medical Center, afirmou ao jornal que o estudo buscou superar limitações comuns de pesquisas anteriores, que se baseiam apenas em relatos subjetivos.

“Parece que as pessoas usaram o tempo fora das redes para fazer outras coisas no celular”, disse. “Isso reforça a ideia de que nem todo tempo de tela é igual.”

Celular trocado por rotina mais significativa

O estudante Andy Liu, de 19 anos, da Universidade Rutgers, nos Estados Unidos, é um exemplo de mudança radical. Há alguns meses, ele se juntou ao coletivo Appstinence, que incentiva o abandono de tecnologias consideradas viciantes.

Liu apagou as contas em redes sociais, trocou o smartphone por um celular simples e passou a usar a internet apenas para estudar ou em casos pontuais. “Não estou completamente offline, mas agora meu foco é encontrar atividades que façam sentido para mim”, afirmou.

Segundo ele, a mudança permitiu retomar hobbies, começar a cozinhar e praticar mais exercícios.

Moderação, não abstinência total

Especialistas alertam que a proposta não exige cortes radicais. “Pode ser uma experiência excelente. Algumas famílias fazem isso toda semana, passando o sábado ou o domingo sem telas”, disse David Bickham, diretor de pesquisa do Digital Wellness Lab.

Bickham diz que o impacto das redes sociais varia conforme o tipo de uso. Manter contato com amigos costuma gerar senso de pertencimento, enquanto interações com desconhecidos tendem a causar solidão. “Faz todo sentido que, ao se sentir solitário, alguém vá buscar conexão online.”

A médica Sajita Setia, pesquisadora dos efeitos do tempo de tela na saúde mental, acrescenta que o design das plataformas dificulta o controle do usuário. “Não se trata de força de vontade ou autocontrole. A verdade é que nunca venceremos a tecnologia.”

Acompanhe tudo sobre:CelularesRedes sociais

Mais de Ciência

Como essa IA chinesa ajuda médicos a detectarem câncer letal

Pesquisa com o “sol artificial” da China reduz risco de colapso em reatores de fusão

Pílula que queima gordura sem exercício é testada em humanos

Onda de frio recorde faz 'chover iguanas' na Flórida

Mais na Exame

Mundo

Crise com EUA sobre canal foi superada, diz presidente do Panamá

Minhas Finanças

Mega da Virada mobiliza 112 milhões de apostas em prêmio de R$ 1,09 bi

Pop

Letterboxd Wrapped: veja como acessar seu resumo de filmes de 2025

Economia

Mega da Virada arrecada R$ 3,05 bilhões e destina R$ 1,1 bi ao governo