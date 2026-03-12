Foco em tempos de vídeos curtos: como recuperar sua capacidade de concentração

Brain Rot - "apodrecimento cerebral"(Image credit: Illustration by Julia Wytrazek / Getty Images)
Estagiária
Publicado em 12 de março de 2026 às 14h03.
Manter o foco tem se tornado um desafio com a ascensão de redes sociais de vídeos curtos. Com mais conteúdo rápido e fácil a palma da mão, hábitos que exigem maior foco e atenção, como leituras, estão menos presentes na rotina das pessoas.
Em conversa com a CNBC Make It, Gloria Mark, pesquisadora e professora de informática na Universidade Irvine da Califórnia, contou que em 2004 as pessoas passavam em média 2 minutos em cada aba aberta para responder e-mails ou ler artigos. No entanto, em 2016, esse tempo caiu para 47 segundos,a duração média para um vídeo curto.
Apesar disso, a capacidade de concentração é treinável. “Estamos apenas fora de prática, e não estamos usando os músculos da nossa mente para nos concentrarmos por longos períodos. Precisamos voltar a praticar”, afirmou Mark.
Com uma noite de sono tranquila, o cérebro acorda renovado e em alerta. Além disso, é recomendado criar uma rotina de sono sem telas antes de ir deitar e com horários fixos para dormir.
Mark afirma que as metas são fundamentais para a nossa capacidade de atenção. Estabelecer objetivos específicos e repeti-los mentalmente facilita sua execução, pois o cérebro fortalece os caminhos neurais envolvidos na realização de tarefas, aprimorando a concentração e a resistência às distrações.
A atenção segue ritmos, com altos e baixos, por isso é importante observar os momentos de maior disposição e atenção durante o dia e também localizar os momentos em que tende a precisar de pausas.
Ler livros é uma das melhores maneiras de fortalecer a capacidade de concentração. Ao ler, você exerce sua memória de trabalho, que é a habilidade de reter e processar informações enquanto realiza outras tarefas mentais. Para aproveitar ao máximo, escolha um ambiente tranquilo e um livro que desperte seu interesse, garantindo imersão e evitando distrações.
Meta-consciência é a habilidade de estar ciente do que você está fazendo no momento. Ao perceber sua atenção se desviar, seja para uma notificação no celular ou a tentação de checar o e-mail; pergunte a si mesmo: "Eu realmente preciso fazer isso agora?" Se não for urgente, escreva a tarefa em um papel e retome o foco na atividade principal. Continue até uma pausa natural ocorrer ou até uma tarefa mais importante surgir.
