He-Man: Nicholas Galitzine e Jared Leto aparecem como herói e Esqueleto em vídeo

A CinemaCon, evento anual que reúne grandes nomes do cinema, foi o palco para a revelação das primeiras cenas do aguardado live-action de He-Man e os Mestres do Universo. O vídeo, que ainda não foi liberado para o público geral, trouxe uma prévia dos efeitos práticos e da recriação de Eternia, causou grande alvoroço entre os fãs, principalmente pela fidelidade impressionante aos personagens originais do desenho.

Dentre os destaques, estão as atuações de Nicholas Galitzine como He-Man e Jared Leto no papel do vilão Esqueleto, cuja maquiagem e efeitos especiais são descritos como sendo "idênticos ao desenho". Os fãs não esconderam o entusiasmo nas redes sociais, comentando a precisão dos trajes e a recriação detalhada do cenário de Eternia. "É tudo absurdamente parecido com os bonecos!", foi um dos comentários que circulou amplamente após a exibição.

A produção conta também com outros grandes nomes do cinema, como Hafthor Bjornsson, que interpreta Goat Man, e Camila Mendes, que dá vida à heroína Teela. Além deles, o elenco do filme contará com Alison Brie (de GLOW) como Maligna, Sam C. Wilson (A Casa do Dragão) no papel de Trap Jaw, Kojo Attah (In the Grey) como Tri-Klops e Morena Baccarin como a Feiticeira.

O filme, que está sendo dirigido por Travis Knight (conhecido por Kubo e as Cordas Mágicas e Bumblebee), promete trazer uma grande dose de nostalgia aos fãs da animação dos anos 80, mas com uma roupagem moderna e efeitos visuais que garantem um espetáculo visual. O roteiro foi reescrito por Chris Butler, colaborador frequente de Knight, a partir de um texto original de David Callaham, responsável pelo roteiro de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso.

Efeitos práticos e fidelidade aos personagens

Um dos maiores atrativos do filme, segundo o vídeo de bastidores, são os efeitos práticos que garantem a recriação de personagens clássicos com uma aparência que lembra as versões dos brinquedos lançados na década de 1980. A fidelidade ao design original dos personagens é um ponto que tem sido muito elogiado por aqueles que acompanharam a prévia.

A exibição também deixou claro que, ao contrário de outros filmes recentes, que utilizam pesadamente a computação gráfica, He-Man e os Mestres do Universo apostará em maquiagem e efeitos práticos, algo que é uma marca registrada da direção de Travis Knight. O resultado é um filme que promete agradar tanto aos fãs mais nostálgicos quanto ao público que busca uma fantasia épica e visualmente deslumbrante.