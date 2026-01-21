Resumão do BBB 26: tudo o que aconteceu nessa quarta-feira

Essa quarta-feira, 21, foi marcada por discussões intensas, alinhamentos estratégicos e clima de desconfiança entre os participantes do Big Brother Brasil 26. As tensões se espalharam pela casa e envolveram diferentes grupos ao longo do dia.

Veja quais foram os maiores acontecimentos do dia:

Ana Paula x Brigido

Após o Paredão de terça-feira, no qual Ana Paula superou sua principal adversária Aline Riscado, a rivalidade com Brigido voltou a crescer.

No Sincerão de segunda-feira, Brigido disse que a Veterana não deveria vencer o programa e a classificou como tóxica e manipuladora. Ana Paula aproveitou a volta da berlinda para dizer a Brigido que ele não a conhecia e que faria com que ele visse seu pior lado dentro do jogo. O brother respondeu em tom de provocação, dizendo estar curioso para conhecê-la melhor.

Em um dos momentos mais tensos da discussão, Ana Paula disse ter se sentido atacada como pessoa e como mulher. A jornalista ressaltou que, embora estejam competindo, limites não deveriam ser ultrapassados e que críticas pessoais são graves dentro e fora do jogo.

🔥Ana Paula confronta Brigido: “Aqui a gente está como jogador, você não pode me atacar como pessoa e como mulher. Você não tem esse direito.” Brigido: “Então revida.” Ana Paula: “Oh, querido, você não manda em mim não, eu faço o que eu quiser.” #BBB26 pic.twitter.com/aeD7VH482G — emer (@emerzou) January 21, 2026

Para finalizar o papo, a sister disse: "Vai ter que subir muita montanha", uma menção ao hábito do grupo Legendários de subir montanhas. O amazonense respondeu que estava pronto para o desafio.

Ana Paula x Matheus

No começo da tarde, Ana Paula Renault e Matheus entraram em confronto após uma provocação do brother. Durante a análise do Queridômetro, Matheus usou a expressão “patroa” para se referir a Ana Paula de forma irônica, o que a jornalista considerou ofensivo e inapropriado.

A veterana reagiu imediatamente, questionando o uso da palavra e negando ser “patroa” de ninguém na casa. A discussão escalou quando Ana Paula acusou Matheus de colocar palavras em sua boca e exigiu que ele assumisse o que havia dito, deixando claro que não aceitaria a provocação sem resposta.

AQUI NÃO! Ana confronta Matheus após ele afirmar que ela se denominava “patroa”. “Isso está na sua cabeça; a maldade veio daí. Então, assume a merda que você falou.” #TeamRenault #BBB26 pic.twitter.com/CYgqZNIMbF — Ana Paula Renault 🥂 (@anapaularenault) January 21, 2026

Babu x Jonas

O clima esquentou na cozinha do BBB 26 quando Babu Santana confrontou Jonas Sulzbach após o colega usar uma boca do fogão em que ele estava preparando um molho, sem avisar. A atitude irritou Babu, que considerou a ação como uma interrupção do seu processo de preparo e afirmou que isso o desanimou.

Durante a troca de farpas, ele declarou que vai abandonar a função de cozinhar para o grupo e criticou Jonas por não ter considerado o trabalho dele. Jonas tentou justificar que não havia visto ninguém cozinhando, mas a discordância entre os dois levou a um bate-boca direto, com Babu reforçando que “seu papo é reto” e que pretende agir de forma clara no jogo.

Ana Paula 'fecha' Chaiany

Ana Paula Renault aproveitou uma conversa na cozinha com Chaiany e Maxiane para oferecer um acordo no jogo. Ela criticou a postura do Líder ao escolher apenas participantes de um grupo para colocar na mira e disse à pipoca que está do seu lado caso precise de apoio estratégico.

A veterana chegou a dizer que, se for necessário, vai até perguntar em quem Chaiany pretende votar no paredão e tentar ajudá-la com isso, deixando claro que vê valor em se unir para enfrentar as próximas semanas no BBB 26.

a chaiany realizando o sonho de ser manipulada pela ana paula 😭 ela está vivendo o meu sonhopic.twitter.com/87gQRzUv3z — alana ୨୧ (@gguklover) January 21, 2026

Milena não curtiu

Milena também não ficou satisfeita com a aproximação entre Ana Paula Renault e Chaiany. Durante conversa na sala, a recreadora infantil disparou que tinha ouvido Ana Paula falar sobre o apoio a Chaiany e questionou a rival diretamente, acusando-a de forçar a relação e até sugerindo que podia ser “ciúmes” da aproximação.

Milena afirmou que depois de algumas semanas no jogo todos veriam a verdadeira face de Chaiany e criticou a veterana por colocar seu nome na história da aliança. A declaração deixou claro que a mineira não concorda com essa parceria e vê com desconfiança a ligação entre as duas na casa do BBB 26.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.