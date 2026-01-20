Sem Bate e Volta: Tadeu Schmidt revela mudança na 2ª semana do BBB 26

No programa dessa segunda-feira, 19, Tadeu Schmidt surpreendeu o público ao dar um spoiler importante sobre a segunda semana do Big Brother Brasil 26. Durante a programação, o apresentador revelou que não haverá Prova Bate e Volta.

"Amanhã, antes da eliminação, a gente vai fazer uma dinâmica, um participante sortudo vai poder ter acesso a uma informação privilegiada. Esta semana não tem Prova Bate e Volta. Então, quem tiver essa informação privilegiada vai usar como quiser. Domingo, quem for pro Paredão, não tem chance de voltar. Se o participante for um bom estrategista, se souber usar essa informação, pode fazer alguma diferença no jogo", revelou o apresentador.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

A ausência da dinâmica muda diretamente o rumo da formação do Paredão. Sem a chance de escapar da berlinda, os indicados terão de lidar com o risco real de eliminação.

Segundo Tadeu, a decisão faz parte de uma estratégia para intensificar o jogo logo no início da temporada. A ideia é aumentar a tensão e forçar os participantes a se posicionarem mais claramente.

Paredão

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até hoje a noite para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.