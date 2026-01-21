Pop

Quem é Matheus, bancário de 25 anos que entrou no BBB pelo Quarto Branco

De Porto Alegre, o brother é bancário e professor de boxe

Matheus: participante foi um dos escolhidos pelo público na Casa de Vidro Sul (Globo/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15h21.

Matheus é um dos participantes do grupo Pipoca do Big Brother Brasil 26 e ganhou destaque logo na estreia ao resistir ao Quarto Branco.

Aos 25 anos, o gaúcho de Porto Alegre trabalha como bancário e se define como um “livro aberto”, alguém que não esconde opiniões e valoriza a autenticidade.

Antes de entrar no reality, Matheus teve uma trajetória profissional diversa. Já atuou como motorista de aplicativo, professor de boxe e chegou a tentar vagas como empacotador e garçom durante um período em Portugal.

O brother também teve passagem pelo futebol profissional, com experiências em São Paulo, Goiânia e em clubes portugueses, mas abandonou a carreira após lesões e cirurgias.

Fã de Neymar, Matheus diz ter como referências figuras como Mano Brown e o próprio jogador, e afirma que gostaria de vê-los mobilizando torcida do lado de fora do programa. Entre os famosos que já encontrou, cita MV Bill e Mumuzinho.

O participante tem cinco tatuagens, incluindo um versículo bíblico, uma homenagem à mãe e um trecho de música dos Racionais MC’s no peito. Ele planeja fazer novas tatuagens dedicadas ao pai e à avó.

Apesar de frequentar a academia com regularidade, conta que não gosta de consumir ovos na dieta. Entre os pratos preferidos, destaca o camarão empanado com requeijão.

Na vida pessoal, Matheus namora há seis meses e fala abertamente sobre o desejo de formar uma família com a companheira, a gaúcha Ana. Ao mesmo tempo, admite enfrentar dificuldades financeiras. “Se você abrir minha conta, tá dois mil negativo”, afirmou ao comentar a rotina de aperto no orçamento.

Competitivo, o bancário diz que não pretende se aliar a participantes que considera “puxa-sacos” e afirma respeitar adversários diretos no jogo.

“O cara que me contrapor não vai me incomodar, porque o Inter precisa do Grêmio, o Batman precisa do Coringa. Eu vou sempre respeitar quem tenha a ideia forte e controversa à minha, mas a pessoa que puxa o saco, sempre, essa sim vai me incomodar”, disse o brother.

Caso conquiste o prêmio do BBB 26, afirma que a prioridade seria investir o dinheiro para fazê-lo render. Matheus também não descarta, no futuro, seguir uma carreira artística.

