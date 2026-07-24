'O Palhaço', 'Hamnet' e mais: o que assistir no fim de semana

O último fim de semana de julho chega recheado de novidades no streaming. Os catálogos dividem espaço entre premiados do Oscar de 2026, séries de comédia aguardadas e bons documentários.

Nas séries, a HBO Max traz o spinoff de The Big Bang Theory, Stuart Não Consegue Salvar o Universo. O Disney+ aposta no tom documental de Pompeia: Além do Tempo com Tom Hiddleston. Na Netflix, retorna a série Ransom Canyon para a segunda temporada.

Já no cardápio de filmes, o Prime Video traz o premiado Hamnet: A Vida Antes de Hamlet. Na Apple TV+, a aposta é a comédia esportiva The Dink - A Última Chance. O Mubi exibe o clássico nacional O Palhaço, de Selton Mello.

Confira os destaques do que assistir neste fim de semana:

Stuart Não Consegue Salvar o Universo — Temporada 1 (HBO Max)

Neste divertido spin-off de The Big Bang Theory, o dono da loja de quadrinhos Stuart Bloom (Kevin Sussman) recebe a missão de restaurar a realidade após quebrar um dispositivo construído por Sheldon e Leonard. Ao desencadear um apocalipse multiversal, Stuart precisa se unir à sua namorada Denise, ao geólogo Bert e ao físico quântico Barry Kripke para consertar o caos enquanto esbarra com versões alternativas de personagens adorados da franquia.

Pompeia: Além do Tempo com Tom Hiddleston (Disney+)

Apresentada e produzida por Tom Hiddleston em parceria com a National Geographic, a produção combina drama cinematográfico e investigação documental para transportar o público para a Roma Antiga. Acompanhado por arqueólogos e historiadores, Hiddleston explora as horas que antecederam a erupção do Monte Vesúvio e revela histórias reais de pessoas que tentaram sobreviver à catástrofe.

Ransom Canyon — Temporada 2 (Netflix)

A segunda temporada da série de romance e drama acompanha Staten e Quinn enquanto se arriscam em novas empreitadas para trazer esperança e prosperidade de volta à cidade. À medida que enfrentam desafios na comunidade, os dois precisam encarar os sentimentos que nutrem um pelo outro e decidir o futuro de sua relação.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet (Prime Video)

Baseado no aclamado romance histórico de Maggie O'Farrell, o longa mergulha na vida familiar de William Shakespeare na Inglaterra do século XVI. A narrativa foca no luto devastador e nas consequências emocionais sofridas pelo dramaturgo e sua esposa após a perda precoce de seu filho, Hamnet, evento que serviu de inspiração para a criação de sua peça mais famosa.

The Dink - A Última Chance (Apple TV+)

Dirigida por Josh Greenbaum e produzida por Ben Stiller, esta comédia esportiva acompanha Dusty Boyd (Jake Johnson), um ex-prodígio do tênis agora decadente. Para tentar salvar o clube de seu pai e superar seus fracassos do passado, ele decide entrar no competitivo e inusitado universo do pickleball, descobrindo uma nova paixão e parceiros improváveis pelo caminho.

O Palhaço (MUBI)

Com direção e protagonismo de Selton Mello, o aclamado longa nacional acompanha a história de Benjamin e seu pai, Valdemar, que trabalham como os palhaços Pangaré e Puro Sangue no minguado Circo Esperança. Em meio à estrada e às dificuldades da vida mística do circo, Benjamin vive uma crise existencial e decide desembarcar em uma jornada para descobrir sua própria identidade.

Para ver no cinema: Pequenas Criaturas

Ambientado em Brasília, no ano de 1986, quando o Brasil ainda vivia os primeiros passos da redemocratização, "Pequenas Criaturas" acompanha a chegada de Helena e seus dois filhos a uma cidade em formação, feita de concreto, céu aberto e gente vinda de todos os cantos do país, tentando começar de novo. Enquanto seu marido viaja a trabalho, eles encaram uma rotina desconhecida com a certeza de que nada será como antes.