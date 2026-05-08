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Jessie Buckley e Paul Mescal, de 'Hamnet', vão estrelar novo filme

Produção começa a ser rodada em fevereiro e será lançada no mercado internacional de Cannes

Paul Mescal e Jessie Buckley: atores vão protagonizar novo filme dirigido por Benh Zeitlin ( Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Paul Mescal e Jessie Buckley: atores vão protagonizar novo filme dirigido por Benh Zeitlin ( Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 8 de maio de 2026 às 11h48.

A recém-premiada com o Oscar Jessie Buckley vai estrelar o filme “Hold On To Your Angels” ao lado de Paul Mescal, em um novo projeto dirigido e escrito por Benh Zeitlin, cineasta indicado ao Oscar por “Beasts of the Southern Wild”.

O longa será apresentado no mercado do Festival de Cannes e tem início de produção previsto para fevereiro.

Jessie Buckley e Paul Mescal já haviam trabalhado juntos anteriormente em “Hamnet”.

A produção será comandada pela Plan B, responsável por filmes como “Moonlight” e “F1”, em parceria com Alex Coco, produtor de “Anora” e “Red Rocket”, por meio da Rapt Film.

A distribuição internacional ficará a cargo da The Veterans, enquanto os direitos nos Estados Unidos serão representados pela CAA Media Finance.

Filme mistura romance, realismo e fantasia

Ambientado no sul da Louisiana, “Hold On To Your Angels” acompanha um rapaz "fora da lei" condenado ao inferno, interpretado por Mescal, e uma intensa guardiã de almas perdidas, vivida por Buckley.

Os dois personagens se apaixonam enquanto vivem em uma região pantanosa em colapso.

Segundo a descrição oficial, o relacionamento se desenvolve em meio à decadência de um “paraíso bayou” prestes a desaparecer.

Benh Zeitlin afirmou que o projeto é uma história de amor ambientada “no fim da América”.

“É uma carta de amor para um modo de vida ameaçado”, declarou o diretor.

O cineasta disse ainda que idealiza o longa há 17 anos, desde que conheceu Pam Harper, personagem que inspirou a trama, durante testes para “Beasts of the Southern Wild”.

Produção aposta em escala épica

Produtores da Plan B afirmaram que o novo filme amplia a combinação de realismo, fantasia e elementos míticos que marcaram o trabalho de Zeitlin em sua estreia indicada ao Oscar.

Segundo a produtora, o diretor apresenta agora essa linguagem em uma “história de amor épica”.

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