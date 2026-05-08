Jessie Buckley e Paul Mescal, de 'Hamnet', vão estrelar novo filme

Paul Mescal e Jessie Buckley: atores vão protagonizar novo filme dirigido por Benh Zeitlin ( Matt Winkelmeyer/Getty Images)
Repórter
Publicado em 8 de maio de 2026 às 11h48.
A recém-premiada com o Oscar Jessie Buckley vai estrelar o filme “Hold On To Your Angels” ao lado de Paul Mescal, em um novo projeto dirigido e escrito por Benh Zeitlin, cineasta indicado ao Oscar por “Beasts of the Southern Wild”.
O longa será apresentado no mercado do Festival de Cannes e tem início de produção previsto para fevereiro.
Jessie Buckley e Paul Mescal já haviam trabalhado juntos anteriormente em “Hamnet”.
A produção será comandada pela Plan B, responsável por filmes como “Moonlight” e “F1”, em parceria com Alex Coco, produtor de “Anora” e “Red Rocket”, por meio da Rapt Film.
A distribuição internacional ficará a cargo da The Veterans, enquanto os direitos nos Estados Unidos serão representados pela CAA Media Finance.
Ambientado no sul da Louisiana, “Hold On To Your Angels” acompanha um rapaz "fora da lei" condenado ao inferno, interpretado por Mescal, e uma intensa guardiã de almas perdidas, vivida por Buckley.
Os dois personagens se apaixonam enquanto vivem em uma região pantanosa em colapso.
Segundo a descrição oficial, o relacionamento se desenvolve em meio à decadência de um “paraíso bayou” prestes a desaparecer.
Benh Zeitlin afirmou que o projeto é uma história de amor ambientada “no fim da América”.“É uma carta de amor para um modo de vida ameaçado”, declarou o diretor.
O cineasta disse ainda que idealiza o longa há 17 anos, desde que conheceu Pam Harper, personagem que inspirou a trama, durante testes para “Beasts of the Southern Wild”.
Produtores da Plan B afirmaram que o novo filme amplia a combinação de realismo, fantasia e elementos míticos que marcaram o trabalho de Zeitlin em sua estreia indicada ao Oscar.
Segundo a produtora, o diretor apresenta agora essa linguagem em uma “história de amor épica”.