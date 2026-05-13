Conan O’Brien será apresentador do Oscar 2027 pelo terceiro ano seguido

O comediante e apresentador Conan O'Brien foi confirmado como anfitrião do Oscar 2027, marcando seu terceiro ano consecutivo no comando da principal premiação do cinema. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 12, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

A 99ª edição do Oscar acontecerá em 14 de março de 2027, no Dolby Theatre, em Hollywood.

Além de O’Brien, também retornam os produtores executivos Raj Kapoor e Katy Mullan, que estarão à frente da cerimônia pelo quarto ano seguido. Jeff Ross e Mike Sweeney, colaboradores frequentes do apresentador, também seguem na equipe de produção.

Em comunicado conjunto, o CEO da Academia, Bill Kramer, e a presidente da instituição, Lynette Howell Taylor, elogiaram o trabalho da equipe.

“Estamos entusiasmados em trabalhar novamente com Conan, Raj, Katy, Jeff e Mike para o 99º Oscar. Eles produziram cerimônias cativantes, emocionantes e divertidas nos últimos dois anos”, disseram.

O retorno de O’Brien acontece após o bom desempenho de audiência e repercussão das últimas edições da premiação. Segundo a revista Variety, executivos da Disney já demonstravam interesse em manter o apresentador no posto logo após a cerimônia deste ano.

Quem é Conan O'Brien?

Conhecido por programas como “Late Night with Conan O’Brien”, “The Tonight Show with Conan O’Brien” e “Conan”, o humorista atualmente apresenta o podcast “Conan O’Brien Needs a Friend” e o programa de viagens “Conan O’Brien Must Go”, da HBO. Ao longo da carreira, ele conquistou seis prêmios Emmy e acumula 33 indicações.

O presidente da Disney Television Group, Craig Erwich, afirmou que o apresentador trouxe “uma energia única” ao Oscar. “Seu humor singular transforma a maior noite de Hollywood em uma das celebrações mais divertidas do ano”, disse.