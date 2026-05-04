Vai ter 'O Diabo Veste Prada 3'? Elenco revela condições para sequência

Meryl Streep e Anne Hathaway nas gravações de 'O Diabo Veste Prada 2': estilo masculino aparece no figurino das personagens (Aeon/GC Images/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de maio de 2026 às 09h16.
O elenco de "O Diabo Veste Prada" afirmou que considera um terceiro filme, desde que condições específicas sejam atendidas. As declarações ocorrem em entrevistas com a estreia de "O Diabo Veste Prada 2", lançado em 30 de abril, duas décadas após o original.
Para Meryl Streep o fator central é o roteiro. Emily Blunt reforçou a exigência, afirmando que a decisão depende da qualidade do texto.
Anne Hathaway acrescentou que o projeto exige a aprovação conjunta do elenco principal. Segundo Blunt, isso inclui o grupo central, com Stanley Tucci.
Em entrevista, Hathaway indicou que o desempenho comercial do segundo filme pode influenciar um terceiro longa. Já Tucci afirmou que não pretende esperar mais duas décadas para uma nova produção. "Já estarei morto até lá", brincou.
O filme “O Diabo Veste Prada 2” estreou com força nas bilheterias globais e superou as expectativas do mercado.
A sequência do sucesso de 2006 arrecadou US$ 77 milhões nos Estados Unidos no fim de semana de estreia, bem acima dos US$ 27,5 milhões registrados pelo filme original em 2006. O público foi majoritariamente feminino.
No mercado internacional, o desempenho também foi robusto. O longa acumulou bilheteria de US$ 156,6 milhões fora dos EUA, levando a arrecadação global a US$ 233,6 milhões nos primeiros dias em cartaz.
Com o resultado, o filme registra a quarta maior abertura do ano nos Estados Unidos, atrás de “Michael” (US$ 97,5 milhões), “Super Mario Galaxy: O Filme” (US$ 131 milhões) e “Devoradores de Estrelas” (US$ 80 milhões).
Produzido pela 20th Century Studios, da Disney, o longa teve orçamento de cerca de US$ 100 milhões, sem considerar os custos de marketing. O primeiro filme custou aproximadamente US$ 40 milhões.
Dirigido por David Frankel, o novo capítulo retoma a história duas décadas depois, com Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, agora como editora na revista Runway, sob o comando de Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep.
O elenco original também conta com Emily Blunt (Emily) e Stanley Tucci (Nigel).
A sequência traz o retorno dos protagonistas e introduz novos nomes, como Kenneth Branagh, Lucy Liu e Simone Ashley. A trama aborda disputas por receitas publicitárias em meio à queda do jornalismo impresso.
O retorno dos personagens clássicos ajudou a impulsionar o interesse do público, junto com o apelo nostálgico do primeiro filme, que arrecadou US$ 326 milhões globalmente.