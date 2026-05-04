Vai ter 'O Diabo Veste Prada 3'? Elenco revela condições para sequência

O elenco de "O Diabo Veste Prada" afirmou que considera um terceiro filme, desde que condições específicas sejam atendidas. As declarações ocorrem em entrevistas com a estreia de "O Diabo Veste Prada 2", lançado em 30 de abril, duas décadas após o original.

Para Meryl Streep o fator central é o roteiro. Emily Blunt reforçou a exigência, afirmando que a decisão depende da qualidade do texto.

Anne Hathaway acrescentou que o projeto exige a aprovação conjunta do elenco principal. Segundo Blunt, isso inclui o grupo central, com Stanley Tucci.

Em entrevista, Hathaway indicou que o desempenho comercial do segundo filme pode influenciar um terceiro longa. Já Tucci afirmou que não pretende esperar mais duas décadas para uma nova produção. "Já estarei morto até lá", brincou.

Estreia de sucesso

O filme “O Diabo Veste Prada 2” estreou com força nas bilheterias globais e superou as expectativas do mercado.

A sequência do sucesso de 2006 arrecadou US$ 77 milhões nos Estados Unidos no fim de semana de estreia, bem acima dos US$ 27,5 milhões registrados pelo filme original em 2006. O público foi majoritariamente feminino.

No mercado internacional, o desempenho também foi robusto. O longa acumulou bilheteria de US$ 156,6 milhões fora dos EUA, levando a arrecadação global a US$ 233,6 milhões nos primeiros dias em cartaz.

Com o resultado, o filme registra a quarta maior abertura do ano nos Estados Unidos, atrás de “Michael” (US$ 97,5 milhões), “Super Mario Galaxy: O Filme” (US$ 131 milhões) e “Devoradores de Estrelas” (US$ 80 milhões).

Sobre o que é 'O Diabo Veste Prada 2'?

Produzido pela 20th Century Studios, da Disney, o longa teve orçamento de cerca de US$ 100 milhões, sem considerar os custos de marketing. O primeiro filme custou aproximadamente US$ 40 milhões.

Dirigido por David Frankel, o novo capítulo retoma a história duas décadas depois, com Andy Sachs, interpretada por Anne Hathaway, agora como editora na revista Runway, sob o comando de Miranda Priestly, vivida por Meryl Streep.

O elenco original também conta com Emily Blunt (Emily) e Stanley Tucci (Nigel).

A sequência traz o retorno dos protagonistas e introduz novos nomes, como Kenneth Branagh, Lucy Liu e Simone Ashley. A trama aborda disputas por receitas publicitárias em meio à queda do jornalismo impresso.

O retorno dos personagens clássicos ajudou a impulsionar o interesse do público, junto com o apelo nostálgico do primeiro filme, que arrecadou US$ 326 milhões globalmente.