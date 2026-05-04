May the 4th: Star Wars domina streaming e TV com 33 bilhões de minutos assistidos

O consumo de conteúdos da franquia Star Wars alcançou 33 bilhões de minutos nos Estados Unidos em 2025, segundo dados da Nielsen, empresa de análise de dados. O volume equivale a 550 milhões de horas somando TV e streaming.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 4 de maio, quando comemora-se o Dia de Star Wars.

Trata-se do "May the 4th be with you", com o número quatro mesmo. A expressão em inglês faz um trocadilho com a famosa frase dos filmes "May the force be with you" ("Que a força esteja com você"), já que o '4th' tem uma entonação semelhante com a palavra "force".

De 1977 para cá, o que era apenas um filme sobre a jornada do herói galáxia afora, com a história de Luke, Leia e Han Solo, se tornou uma das franquias mais rentáveis de todos os tempos — e tem também uma das maiores bases de fãs.

Os filmes concentraram a maior parte da audiência, com 44,2% do total. As séries live-action responderam por 38,9%, enquanto produções animadas ficaram com 16,8%. Documentários representaram 0,2%.

Entre os títulos, o filme original, "Star Wars: Uma Nova Esperança", liderou a audiência.

Séries e recorte por público

A série “Andor” foi a produção live-action mais assistida, com 7,4 bilhões de minutos em 2025. Na sequência aparecem “Skeleton Crew” e “O Mandaloriano”.

No recorte por gerações no primeiro trimestre de 2026, “O Mandaloriano” lidera entre as gerações Alpha e Baby Boomers. A Geração Z prefere o filme “A Guerra dos Clones”, enquanto Millennials e Geração X têm maior consumo de “Andor”.

No dia 4 de maio de 2025, o consumo somou 637 milhões de minutos. “Andor” foi o título mais visto, seguido por filmes da saga principal.

Qual é a origem do Star Wars Day: May the 4th?

De acordo com o site oficial de Star Wars, a celebração da data acontece há pelo menos 44 anos, logo após a eleição de Margareth Thatcher, primeira mulher a assumir o posto de primeira ministra britânica.

Na época, a celebração do posto foi feita no dia 4 de maio. Os aliados de Thatcher, então, publicaram no The London Evening News um comunicado para agradecê-la, que dizia assim: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations” (Que o dia 4 esteja com você, Maggie. Parabéns!). O anúncio era um era um trocadilho com a data ("may, the 4th" - 4 de maio, em inglês) e a frase icônica dos filmes "May the force be with you" ("Que a força esteja com você").

Desde então, o dia ficou marcado como um espaço de comemoração à franquia. Mas foi só em meados de 2008 que os fãs, de fato, começaram a usar a data para celebrar a criação de George Luca — hábito que se expandiu após a compra da marca Star Wars pela Disney.