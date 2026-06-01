Lançamentos da Netflix em junho de 2026: veja os filmes e as séries

'Últimos Mestres do Ar', 'Doces Magnólias' e documentário sobre Diego Maradona estão entre os destaques do mês

Netflix: o que chega ao streaming em junho de 2026? (Netflix/ Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 1 de junho de 2026 às 17h39.

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de junho chega com uma variedade de estreias na Netflix. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes clássicos e premiados.

Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a segunda temporada de Avatar: O Último Mestre do Ar e a quinta temporada de Doces Magnólias, além da estreia do suspense de confinamento Oasis.

Já para os filmes, a chegada das franquias completas de Rocky, Creed e a trilogia O Hobbit garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. No clima do futebol, documentários como Tetra: Acreditar de Novo e Diego Maradona.

Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em junho de 2026:

Séries que entram na Netflix em junho

  • Law & Order: SVU (Temporadas 12 a 16) | 01/06/2026
  • A Testemunha | 04/06/2026
  • Sobreviventes: Na Selva | 10/06/2026
  • Doces Magnólias: Temporada 5 | 11/06/2026
  • Viral Hit | 11/06/2026
  • Eu Vou Te Encontrar | 18/06/2026
  • As Bruxas Mayfair de Anne Rice | 18/06/2026
  • Oasis | 19/06/2026
  • Avatar: O Último Mestre do Ar: Temporada 2 | 25/06/2026

Filmes que entram na Netflix em junho

  • Franquia Completa Rocky (Seis filmes) | 01/06/2026
  • Franquia Completa Creed (Três filmes) | 01/06/2026
  • Trilogia O Hobbit | 01/06/2026
  • Paixão de Escritório | 05/06/2026
  • Watchmen — O Filme | 05/06/2026
  • Kick-Ass 2 | 05/06/2026
  • A Sogra | 05/06/2026
  • Penetras Bons de Bico | 05/06/2026
  • México 1986 | 05/06/2026
  • Flashdance | 12/06/2026
  • Não Fale o Mal | 12/06/2026
  • Onde os Fracos Não Têm Vez | 19/06/2026
  • Mensagens Para Isabelle | 19/06/2026
  • Destino Especial | 19/06/2026
  • Miami Vice | 20/06/2026
  • Little Brother | 26/06/2026
  • Trilogia Uma Noite no Museu | 26/06/2026

Documentários e especiais

  • Diego Maradona | 04/06/2026
  • Tetra: Acreditar de Novo | 07/06/2026
  • The Rest is Football | 10/06/2026
  • Várzea: Onde Nasce o Futebol | 20/06/2026

Conteúdo infantil e família

  • Davi — Nasce um Rei | 03/06/2026
  • Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo (Volume 3) | 08/06/2026
  • Pokémon: Horizontes: Temporada 3 | 26/06/2026
