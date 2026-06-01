Lançamentos da Netflix em junho de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de junho chega com uma variedade de estreias na Netflix. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de peso de filmes clássicos e premiados.
Entre os destaques para as séries, estão produções aguardadas como a segunda temporada de Avatar: O Último Mestre do Ar e a quinta temporada de Doces Magnólias, além da estreia do suspense de confinamento Oasis.
Já para os filmes, a chegada das franquias completas de Rocky, Creed e a trilogia O Hobbit garantem o entretenimento para todos os perfis de espectadores. No clima do futebol, documentários como Tetra: Acreditar de Novo e Diego Maradona.
Confira a lista completa de lançamentos da Netflix em junho de 2026:
Séries que entram na Netflix em junho
- Law & Order: SVU (Temporadas 12 a 16) | 01/06/2026
- A Testemunha | 04/06/2026
- Sobreviventes: Na Selva | 10/06/2026
- Doces Magnólias: Temporada 5 | 11/06/2026
- Viral Hit | 11/06/2026
- Eu Vou Te Encontrar | 18/06/2026
- As Bruxas Mayfair de Anne Rice | 18/06/2026
- Oasis | 19/06/2026
- Avatar: O Último Mestre do Ar: Temporada 2 | 25/06/2026
Filmes que entram na Netflix em junho
- Franquia Completa Rocky (Seis filmes) | 01/06/2026
- Franquia Completa Creed (Três filmes) | 01/06/2026
- Trilogia O Hobbit | 01/06/2026
- Paixão de Escritório | 05/06/2026
- Watchmen — O Filme | 05/06/2026
- Kick-Ass 2 | 05/06/2026
- A Sogra | 05/06/2026
- Penetras Bons de Bico | 05/06/2026
- México 1986 | 05/06/2026
- Flashdance | 12/06/2026
- Não Fale o Mal | 12/06/2026
- Onde os Fracos Não Têm Vez | 19/06/2026
- Mensagens Para Isabelle | 19/06/2026
- Destino Especial | 19/06/2026
- Miami Vice | 20/06/2026
- Little Brother | 26/06/2026
- Trilogia Uma Noite no Museu | 26/06/2026
Documentários e especiais
- Diego Maradona | 04/06/2026
- Tetra: Acreditar de Novo | 07/06/2026
- The Rest is Football | 10/06/2026
- Várzea: Onde Nasce o Futebol | 20/06/2026
Conteúdo infantil e família
- Davi — Nasce um Rei | 03/06/2026
- Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo (Volume 3) | 08/06/2026
- Pokémon: Horizontes: Temporada 3 | 26/06/2026
