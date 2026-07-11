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Peppino di Capri, cantor e compositor do sucesso 'Champagne', morre aos 86 anos

Cantor e compositor italiano morreu aos 86 anos, na ilha de Capri, onde nasceu, e terá funeral neste domingo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 10h07.

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O cantor, compositor e pianista Peppino di Capri morreu na manhã deste sábado (11), aos 86 anos, na ilha de Capri, na Itália. A informação foi publicada no perfil oficial do artista nas redes sociais, por meio de uma foto acompanhada da mensagem: "Tchau, Peppino". A família não informou a causa da morte.

Nascido em julho de 1939, na ilha de Capri, onde viveu seus últimos dias, di Capri consolidou uma trajetória como um dos principais nomes da música italiana do século 20. Seu repertório inclui sucessos românticos como "Champagne" e "Roberta". Esta última alcançou grande popularidade e impulsionou o registro do nome Roberta entre recém-nascidas na Itália.

Ao longo da carreira, o artista participou de 15 edições do Festival de Sanremo, principal competição da música popular italiana e um dos eventos mais tradicionais da televisão do país. Ele venceu o festival em duas ocasiões: em 1973, com "Un Grande Amore e Niente Più", e, em 1976, com "Non Lo Faccia Più".

Filho de uma família de músicos, Peppino di Capri teve contato com a música desde a infância. Sua primeira apresentação pública ocorreu em 1943, quando tinha apenas quatro anos e tocou piano para tropas americanas estacionadas na ilha de Capri durante a Segunda Guerra Mundial.

A carreira profissional começou no fim da década de 1950. Em 1958, ganhou projeção nacional com "Malatia", música gravada em parceria com a banda Rockers. Nos anos seguintes, tornou-se o primeiro artista italiano a popularizar o *twist*, estilo de dança inspirado no *rock and roll*, no país.

Durante o período de maior projeção, na década de 1960, dividiu o palco com os Beatles na turnê realizada pelo grupo britânico na Itália, em 1965.

O músico também manteve uma relação próxima com o público brasileiro. Ao longo da carreira, realizou dezenas de apresentações no Brasil, incluindo shows em diferentes capitais e participações em programas de televisão.

Peppino di Capri deixa os filhos Igor, com sua primeira esposa, Roberta Stoppa, e Edoardo e Dario, do relacionamento com Giuliana Gagliardi.

O funeral está marcado para este domingo (12), às 17h, na antiga Catedral de Santo Stefano, localizada na Piazzetta di Capri.

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