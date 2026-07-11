Os melhores destinos do mundo para quem viaja para fora pela primeira vez

Tirar o primeiro carimbo no passaporte costuma ser uma decisão cercada de dúvidas sobre qual cidade escolher. Pensando nisso, o site JB.com divulgou um estudo com as dez melhores cidades do mundo para quem está começando a viajar internacionalmente.

A pesquisa analisou 40 grandes centros urbanos a partir de critérios como segurança, hospitalidade, proficiência em inglês da população local, custo de hospedagem, mobilidade a pé e preço médio de refeições em restaurantes.

Portugal no topo do ranking

Lisboa ganhou destaque pela diversidade de pontos turísticos que podem ser facilmente acessados a pé (Matteo Colombo/Getty Images)

Porto e Lisboa dividiram a primeira posição da lista. As duas cidades portuguesas aparecem em quinto lugar no quesito hospitalidade e são descritas como destinos amigáveis para quem fala inglês, já que a população local costuma ter bom domínio do idioma. Porto se destaca pelo custo mais acessível, com diária média de hotel em torno de R$ 583 (US$ 105), enquanto Lisboa tem diária de aproximadamente R$ 744 (US$ 134).

Apesar das ladeiras características da cidade, Porto foi apontado como bastante favorável para caminhadas. Lisboa, por sua vez, reúne cerca de 200 pontos turísticos que podem ser visitados a pé, um atrativo para viajantes que preferem explorar a cidade sem depender de transporte.

Praga e Seul completam o pódio

Seul, na Coreia do Sul, destacou-se no estudo pelo custo-benefício, além dos sítios históricos (Diego Mariottini / EyeEm/Getty Images)

A capital da República Checa ficou em segundo lugar no ranking. O centro histórico de Praga foi citado como um dos mais convidativos para pedestres, com mais de 200 pontos de interesse espalhados pela região. A equipe responsável pelo estudo destacou que os turistas poderiam passar uma semana inteira na cidade sem esgotar as opções de passeio. Praga também recebeu boa avaliação em segurança, com pontuação de 75 em 100, e diária média de hospedagem em torno de R$ 594 (US$ 107), valor considerado mais em conta se comparado a outros destinos da Europa Ocidental.

Seul, capital da Coreia do Sul, apareceu na terceira posição e chamou atenção pelo custo-benefício. Uma diária de hotel na cidade fica em cerca de R$ 361 (US$ 65), enquanto uma refeição em restaurante custa em média R$ 44 (US$ 8), um valor baixo para uma cidade reconhecida internacionalmente pela gastronomia. A capital sul-coreana ainda reúne mais de 80 sítios históricos, pontuação de 94 em 100 para mobilidade a pé e transporte público acessível, com passagens em torno de R$ 7,20 (US$ 1,30) por trajeto.

As demais posições do ranking

A lista de melhores destinos para primeira viagem internacional segue com Helsinque, na Finlândia, em quarto lugar. Na sequência aparecem Kyoto, no Japão, Madri, na Espanha, Budapeste, na Hungria, e Viena, na Áustria. A décima posição ficou com Sevilha, também na Espanha, fechando o grupo de cidades consideradas mais adequadas para quem está estreando no turismo internacional.

O estudo reforça que cidades europeias e asiáticas com boa infraestrutura turística, custo controlado e facilidade de comunicação em inglês tendem a ser as escolhas mais seguras para quem ainda não tem experiência com viagens fora do país de origem.