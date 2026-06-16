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Nova série de Harlan Coben chega à Netflix e promete ser o suspense da semana

Série acompanha um pai condenado por assassinato que descobre que o filho pode estar vivo

'Eu Vou Te Encontrar': Com oito episódios, a série promete manter a tradição de sucesso das obras de Harlan Coben no streaming (Divulgação/Netflix)

'Eu Vou Te Encontrar': Com oito episódios, a série promete manter a tradição de sucesso das obras de Harlan Coben no streaming (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 16 de junho de 2026 às 19h29.

A Netflix volta a investir no universo de Harlan Coben com a estreia de "Eu Vou Te Encontrar", minissérie baseada em um dos romances do autor americano. A produção, que chega ao catálogo na próxima quinta-feira, 18, promete ser uma das principais novidades da plataforma nesta semana.

Conhecido por histórias repletas de mistérios, desaparecimentos e reviravoltas, Coben acumula uma longa lista de adaptações bem-sucedidas no streaming. 

A busca de um pai pela verdade

A trama acompanha David Burroughs, um homem condenado à prisão perpétua pela morte do próprio filho. Apesar da condenação, ele nunca admitiu ter cometido o crime.

Tudo muda quando surgem evidências de que a criança pode estar viva. Diante da descoberta, David decide investigar o que realmente aconteceu e embarca em uma jornada para encontrar respostas, mesmo que isso signifique colocar tudo em risco.

Com oito episódios, "Eu Vou Te Encontrar" combina suspense policial, drama familiar e mistério.

Elenco reúne nomes conhecidos

O protagonista é interpretado por Sam Worthington, conhecido pelo trabalho na franquia "Avatar". Ao seu lado está Britt Lower, que vive Rachel Mills, jornalista investigativa e cunhada de David.

O elenco ainda conta com Milo Ventimiglia, além de Logan Browning, Chi McBride e Jonathan Tucker.

Parceria de sucesso com a Netflix

Desde que firmou acordo com a Netflix, Harlan Coben se tornou um dos autores mais adaptados da plataforma. Obras como "Fique Comigo" (2021), "A Grande Ilusão" (2024) e "O Inocente" (2021) ajudaram a consolidar a popularidade de suas histórias entre os assinantes.

Coben tem mais de 30 livros publicados.

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