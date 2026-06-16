Nova série de Harlan Coben chega à Netflix e promete ser o suspense da semana

'Eu Vou Te Encontrar': Com oito episódios, a série promete manter a tradição de sucesso das obras de Harlan Coben no streaming (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 16 de junho de 2026 às 19h29.
A Netflix volta a investir no universo de Harlan Coben com a estreia de "Eu Vou Te Encontrar", minissérie baseada em um dos romances do autor americano. A produção, que chega ao catálogo na próxima quinta-feira, 18, promete ser uma das principais novidades da plataforma nesta semana.
Conhecido por histórias repletas de mistérios, desaparecimentos e reviravoltas, Coben acumula uma longa lista de adaptações bem-sucedidas no streaming.
A trama acompanha David Burroughs, um homem condenado à prisão perpétua pela morte do próprio filho. Apesar da condenação, ele nunca admitiu ter cometido o crime.
Tudo muda quando surgem evidências de que a criança pode estar viva. Diante da descoberta, David decide investigar o que realmente aconteceu e embarca em uma jornada para encontrar respostas, mesmo que isso signifique colocar tudo em risco.
Com oito episódios, "Eu Vou Te Encontrar" combina suspense policial, drama familiar e mistério.
O protagonista é interpretado por Sam Worthington, conhecido pelo trabalho na franquia "Avatar". Ao seu lado está Britt Lower, que vive Rachel Mills, jornalista investigativa e cunhada de David.
O elenco ainda conta com Milo Ventimiglia, além de Logan Browning, Chi McBride e Jonathan Tucker.
Desde que firmou acordo com a Netflix, Harlan Coben se tornou um dos autores mais adaptados da plataforma. Obras como "Fique Comigo" (2021), "A Grande Ilusão" (2024) e "O Inocente" (2021) ajudaram a consolidar a popularidade de suas histórias entre os assinantes.
Coben tem mais de 30 livros publicados.