Netflix irá usar IA generativa para recomendar conteúdo, diz CTO

A Netflix irá utilizar inteligência artificial generativa para recomendar conteúdos para usuários, afirmou a CPO e CTO da Netflix, Elizabeth Stone, na conferência Bloomberg Tech, que ocorreu em São Francisco, Estados Unidos, na semana passada.

Stone também disse que a IA generativa irá viabilizar experiências mais personalizadas na hora de decidir o que consumir, reportou a Bloomberg. “Isso ajuda a resolver uma frustração crescente dos consumidores, que é: há tanto conteúdo disponível. Como eu consigo dar sentido a tudo isso? O que é adequado para mim? E o que é adequado para mim neste momento?”, analisou.

O streaming está testando algumas ferramentas, como uma interface por voz, para combinar as preferências do usuário com o que está em alta na plataforma para gerar recomendações aos usuários.

IA na recomendação de conteúdo

Outras plataformas, como o YouTube e Spotify, também tentam se valer da IA para viabilizar maior personalização de recomendações de conteúdo. O YouTube lançou nos Estados Unidos um novo formato de feed de vídeos, em que os usuários podem descrever por meio de um prompt que tipo de vídeo desejam assistir. Isso permite comandos como “me ajude a relaxar depois do trabalho com meditações guiadas de menos de 10 minutos”.

Já o Spotify anunciou em dezembro de 2025 a ferramenta Prompted Playlist, pela qual usuários podem obter playlists também a partir de prompts.

Uso de IA pelos concorrentes

A Amazon Prime já tem sua própria ferramenta de IA para ajudar assinantes a encontrar conteúdo, anunciada em dezembro de 2024. O AI Topic utiliza IA para criar e recomendar agrupamentos de conteúdos alinhados ao interesse do usuário e ao seu histórico de visualização.

Já a Disney+ tem outros planos para adicionar IA à experiência dos usuários nos streamings. Em entrevista à Business Insider em dezembro de 2025, o CEO da Disney, Bob Iger, disse que a tecnologia seria utilizada para permitir que usuários criassem e consumissem conteúdos curtos na plataforma.