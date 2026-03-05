Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Final da 4ª temporada de 'Bridgerton’ coloca a série no topo da Netflix

Lançamento da parte final reforça a força da franquia e mantém o drama romântico entre os títulos mais vistos do streaming

'Bridgerton': série da Netflix registra forte desempenho após estreia dos episódios finais da nova temporada

'Bridgerton': série da Netflix registra forte desempenho após estreia dos episódios finais da nova temporada

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de março de 2026 às 07h44.

A quarta temporada de "Bridgerton" voltou a liderar a lista global da Netflix após o lançamento da segunda parte. De acordo com dados divulgados pela plataforma, a série alcançou cerca de 28 milhões de visualizações na semana seguinte à estreia da parte final, garantindo o primeiro lugar no ranking de programas mais assistidos do serviço.

Os quatro episódios finais foram disponibilizados no último dia 26 de fevereiro e impulsionaram significativamente o consumo da produção. O número de visualizações equivale ao desempenho registrado anteriormente pela primeira parte da quarta temporada, o que reforça a consistência da audiência da série dentro do catálogo da Netflix.

Sobre o que é a quarta temporada de 'Bridgerton'?

A nova temporada acompanha principalmente o romance entre Benedict Bridgerton e Sophie, um relacionamento marcado por diferenças de classe e obstáculos sociais que se tornam centrais para o desenvolvimento da trama. 

Mesmo com oscilações naturais entre o lançamento das duas partes da temporada, o desempenho confirma a força da franquia criada por Shonda Rhimes. A série permanece como um dos títulos mais populares da Netflix desde sua estreia, consolidando uma base de fãs global e mantendo presença constante nas listas semanais de audiência do streaming.

Além do sucesso da temporada atual, o universo de Bridgerton continua em expansão, com histórias paralelas e novos arcos narrativos planejados. O desempenho da quarta temporada indica que o interesse do público pela saga ambientada na alta sociedade londrina do período regencial permanece forte, garantindo fôlego para futuras produções dentro da franquia.

Top 10 séries mais assistidas

Ranking é relativo ao período entre 23 de fevereiro a 1º de março:

PosiçãoSérieSemanas no Top 10Visualizações
1Bridgerton 4528,000,000
2O Agente Noturno: Temporada 329,900,000
3America's Next Top Model: Choque de Realidade23,800,000
4Love Is Blind: Ohio33,100,000
5O Agente Noturno: Temporada 1172,900,000
6O Poder e a Lei: Temporada 442,900,000
7Raw: 202612,800,000
8O Agente Noturno: Temporada 262,700,000
9F1: Dirigir Para Viver: Temporada 812,700,000
10Eu, Gordon Ramsay: Temporada 122,300,000
Acompanhe tudo sobre:NetflixSéries

Mais de Pop

BBB 26: veja momento que Breno e Juliano voltam do quarto secreto

Jonas Brothers em São Paulo: que horas começa a venda geral do show?

BBB 26: Breno e Juliano retornam do Quarto Secreto; veja o momento

Wagner Moura convida Lázaro Ramos para acompanhá-lo no Oscar

Mais na Exame

Casual

O custo invisível das roupas esportivas

Mercados

Petróleo sobe 3% e vai a US$ 84 com escalada de conflito no Irã

Um conteúdo Bússola

Dia da Mulher pode impulsionar uso de tecnologia no varejo de moda

Guia do Eleitor

Quantos cargos terei que votar em 2026?