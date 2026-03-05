Final da 4ª temporada de 'Bridgerton’ coloca a série no topo da Netflix

'Bridgerton': série da Netflix registra forte desempenho após estreia dos episódios finais da nova temporada
Redação Exame
Publicado em 5 de março de 2026 às 07h44.
A quarta temporada de "Bridgerton" voltou a liderar a lista global da Netflix após o lançamento da segunda parte. De acordo com dados divulgados pela plataforma, a série alcançou cerca de 28 milhões de visualizações na semana seguinte à estreia da parte final, garantindo o primeiro lugar no ranking de programas mais assistidos do serviço.
Os quatro episódios finais foram disponibilizados no último dia 26 de fevereiro e impulsionaram significativamente o consumo da produção. O número de visualizações equivale ao desempenho registrado anteriormente pela primeira parte da quarta temporada, o que reforça a consistência da audiência da série dentro do catálogo da Netflix.
A nova temporada acompanha principalmente o romance entre Benedict Bridgerton e Sophie, um relacionamento marcado por diferenças de classe e obstáculos sociais que se tornam centrais para o desenvolvimento da trama.
Mesmo com oscilações naturais entre o lançamento das duas partes da temporada, o desempenho confirma a força da franquia criada por Shonda Rhimes. A série permanece como um dos títulos mais populares da Netflix desde sua estreia, consolidando uma base de fãs global e mantendo presença constante nas listas semanais de audiência do streaming.
Além do sucesso da temporada atual, o universo de Bridgerton continua em expansão, com histórias paralelas e novos arcos narrativos planejados. O desempenho da quarta temporada indica que o interesse do público pela saga ambientada na alta sociedade londrina do período regencial permanece forte, garantindo fôlego para futuras produções dentro da franquia.
Ranking é relativo ao período entre 23 de fevereiro a 1º de março:
|Posição
|Série
|Semanas no Top 10
|Visualizações
|1
|Bridgerton 4
|5
|28,000,000
|2
|O Agente Noturno: Temporada 3
|2
|9,900,000
|3
|America's Next Top Model: Choque de Realidade
|2
|3,800,000
|4
|Love Is Blind: Ohio
|3
|3,100,000
|5
|O Agente Noturno: Temporada 1
|17
|2,900,000
|6
|O Poder e a Lei: Temporada 4
|4
|2,900,000
|7
|Raw: 2026
|1
|2,800,000
|8
|O Agente Noturno: Temporada 2
|6
|2,700,000
|9
|F1: Dirigir Para Viver: Temporada 8
|1
|2,700,000
|10
|Eu, Gordon Ramsay: Temporada 1
|2
|2,300,000