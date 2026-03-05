Final da 4ª temporada de 'Bridgerton’ coloca a série no topo da Netflix

A quarta temporada de "Bridgerton" voltou a liderar a lista global da Netflix após o lançamento da segunda parte. De acordo com dados divulgados pela plataforma, a série alcançou cerca de 28 milhões de visualizações na semana seguinte à estreia da parte final, garantindo o primeiro lugar no ranking de programas mais assistidos do serviço.

Os quatro episódios finais foram disponibilizados no último dia 26 de fevereiro e impulsionaram significativamente o consumo da produção. O número de visualizações equivale ao desempenho registrado anteriormente pela primeira parte da quarta temporada, o que reforça a consistência da audiência da série dentro do catálogo da Netflix.

Sobre o que é a quarta temporada de 'Bridgerton'?

A nova temporada acompanha principalmente o romance entre Benedict Bridgerton e Sophie, um relacionamento marcado por diferenças de classe e obstáculos sociais que se tornam centrais para o desenvolvimento da trama.

Mesmo com oscilações naturais entre o lançamento das duas partes da temporada, o desempenho confirma a força da franquia criada por Shonda Rhimes. A série permanece como um dos títulos mais populares da Netflix desde sua estreia, consolidando uma base de fãs global e mantendo presença constante nas listas semanais de audiência do streaming.

Além do sucesso da temporada atual, o universo de Bridgerton continua em expansão, com histórias paralelas e novos arcos narrativos planejados. O desempenho da quarta temporada indica que o interesse do público pela saga ambientada na alta sociedade londrina do período regencial permanece forte, garantindo fôlego para futuras produções dentro da franquia.

