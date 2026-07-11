Como a IA pode aumentar a segurança em contratos inteligentes de blockchain

Por Renato Carneiro*

O sistema financeiro brasileiro é reconhecido globalmente pela sua capacidade de inovação e adoção

tecnológica acelerada. O país lida hoje com volumes transacionais expressivos: o Pix movimenta cerca

de R$ 3 trilhões mensais, enquanto a B3 registra negociações diárias que superam a marca de R$ 29

bilhões no mercado à vista.

Nesse ecossistema de alta liquidez, a expansão da tokenização de ativos reais (RWA) e a

modernização da infraestrutura de mercado encontram nos contratos inteligentes seus pilares de

automação. Esses códigos regem transferências de valor e liquidações financeiras complexas

diretamente em redes distribuídas. Contudo, a sofisticação dessas operações exige uma

contrapartida: a segurança das linhas de código que gerenciam esses fluxos de capital.

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Diferente dos modelos de sistemas da Web 2.0, nos quais falhas de software são corrigidas com

patches de atualização, a infraestrutura de blockchain impõe desafios singulares de governança.

Embora arquiteturas modernas permitam a atualização de contratos inteligentes por meio de

padrões pré-configurados, qualquer falha de segurança pode resultar em liquidações forçadas, perda

de custódia de ativos e danos sistêmicos imediatos.

A utilidade da IA

É nessa busca pela criação de sistemas com segurança transacional que a Inteligência Artificial se torna indispensável. Ela atua de forma cíclica: desde a validação rigorosa pré-deploy simulando cenários complexos em ambientes de testnet, até o monitoramento contínuo no pós-deploy.

A inteligência artificial está se consolidando como um componente indispensável na auditoria

preditiva de contratos inteligentes. É fundamental destacar que a IA não substitui a perícia e o

julgamento crítico dos auditores humanos especializados, ela atua como um copiloto de alta

performance que potencializa sua eficiência. Parte da vantagem do uso da IA reside em sua

capacidade de identificar vulnerabilidades e falhas sutis de código que humanos têm dificuldade de

detectar.

Estudos recentes mostram que modelos de linguagem estruturados com métodos avançados de

raciocínio, como Chain-of-Thought e Tree-of-Thought, elevam a taxa de captura de bugs a patamares

expressivos.

IA casual e explicativa

Outro salto em eficiência pode ser obtido através da IA causal e explicativa. Diferente dos modelos

tradicionais que operam por mera correlação estatística, essa abordagem de lógica profunda mapeia

as relações de causa e efeito por trás de uma vulnerabilidade. Ao decodificar a raiz do problema e

explicar de forma transparente o vetor de ataque, a tecnologia fornece aos auditores humanos um

mapa claro para correções rápidas.

Em benchmarks de segurança como CyberChainBench e EVMbench, agentes inteligentes de IA já

provaram ser capazes de simular fluxos de ataque e propor patches corretivos antes do deploy

definitivo na rede. Essa atuação ganha ainda mais tração no pós-deploy. A tecnologia aprimora a

dinâmica de buscas por bugs ao automatizar a triagem de vulnerabilidades reportadas e monitorar

anomalias em tempo de execução.

Os agentes ainda podem automatizar a varredura de vulnerabilidades e gerar relatórios aprofundados

com simulações de exploração de risco, podendo mitigar riscos operacionais em contratos de

derivativos, empréstimos colateralizados e instrumentos de liquidez.

A digitalização acelerada dos mercados financeiros exige um compromisso com a segurança das

operações. O uso de inteligência artificial e blockchain não é apenas um conceito de inovação

futurista, mas sim uma possibilidade de infraestrutura técnica essencial para garantir a estabilidade

transacional, a proteção de patrimônio sob custódia e a eficiência operacional de que o ecossistema

brasileiro precisa para liderar tendências globais.

*Renato Carneiro é desenvolvedor sênior do centro de excelência em blockchain do Venturus

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