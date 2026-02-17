Lula viaja para Índia e Coreia do Sul nesta terça-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta terça-feira, 17, para a Ásia. A viagem tem como objetivo fortalecer o comércio e firmar acordos em setores estratégicos, como minerais críticos e inteligência artificial.

O primeiro destino será a Índia. Lula participará da Cúpula Sobre o Impacto da Inteligência Artificial, evento anual que dá continuidade ao processo iniciado no Reino Unido, em 2023, e que busca discutir as diversas dimensões da IA.

Além da cúpula, está prevista uma visita oficial e a abertura do escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) no país.

Durante a visita de Estado, Lula deve assinar um memorando de entendimento sobre minerais críticos com o governo indiano. O Brasil possui atualmente a segunda maior reserva de minerais raros do mundo e ainda não firmou acordos semelhantes com outros países.

A agenda também inclui discussões sobre os Brics. Esta será a quarta visita de Lula à Índia e a segunda no atual mandato.

Agenda na Coreia do Sul

Após a passagem pela Índia, Lula seguirá para a Coreia do Sul, onde cumprirá compromissos voltados ao fortalecimento das relações econômicas e diplomáticas.

O presidente brasileiro deve se reunir com o líder sul-coreano, Lee Jae-Myung, para lançar um plano de ação para o período de 2026 a 2029 e estabelecer uma parceria estratégica.

A previsão é que o presidente retorne ao Brasil até o dia 24 de fevereiro.