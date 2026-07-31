Tudo sobre a 3ª temporada de ‘Minha Vida com a Família Walter’

A 3ª temporada de “Minha Vida com a Família Walter” estreia em 6 de agosto na Netflix. Os novos episódios retomam o triângulo amoroso entre Jackie, Cole e Alex, enquanto a família enfrenta as consequências da emergência médica de George.

O trailer oficial também antecipa novas ambições para os protagonistas. Jackie se dedica à criação de um espaço comunitário em Silver Falls, Cole entra no mundo das corridas e Alex passa a integrar uma equipe de rodeio.

A chegada de um amigo de infância de Jackie, vindo de Nova York, promete complicar ainda mais os sentimentos da jovem e trazer de volta lembranças da vida que ela deixou para trás.

O que acontece na 3ª temporada de 'Minha Vida com a Família Walter'?

A nova temporada começa após a confissão de Jackie sobre seus sentimentos por Cole. Alex, namorado da jovem e irmão de Cole, ouviu a conversa, mas o confronto entre os três foi interrompido quando George precisou ser levado ao hospital.

Agora, a família Walter terá de reavaliar suas prioridades enquanto Jackie, Cole e Alex lidam com as consequências da revelação.

“O caminho do amor verdadeiro nunca é tranquilo, especialmente em Silver Falls”, afirma a descrição da temporada.

De acordo com a sinopse, os novos episódios mostrarão os personagens percebendo o que realmente importa e descobrindo que não há problema em buscar aquilo que desejam.

Para além do romance

Os próximos episódios também devem explorar conflitos que ultrapassam os dramas adolescentes. Melanie Halsall, criadora e showrunner da produção, destacou o potencial das histórias envolvendo diferentes gerações da família.

“Temos muito para trabalhar. Eu amo histórias adolescentes e o que fazemos com esses personagens. Mas acho que temos muito potencial para contar histórias intergeracionais. Adoraria fazer mais disso na 3ª temporada”, afirmou à Netflix.

Quem está no elenco da 3ª temporada?

Nikki Rodriguez retorna como Jackie, enquanto Noah LaLonde e Ashby Gentry voltam aos papéis dos irmãos Cole e Alex.

O elenco também conta com Sarah Rafferty, Marc Blucas, Connor Stanhope, Jaylan Evans, Corey Fogelmanis, Zoë Soul, Alex Quijano e Ashley Tavares.

Quantos episódios terá a 3ª temporada?

A 3ª temporada de “Minha Vida com a Família Walter” terá dez episódios. A produção é baseada no livro homônimo de Ali Novak e tem Melanie Halsall como criadora e showrunner.

Ed Glauser e Becky Hartman Edwards são produtores executivos. A série é produzida pela Sony Pictures Television, International Production e iGeneration Studios.

'Minha Vida com a Família Walter' terá 4ª temporada?

A Netflix já renovou “Minha Vida com a Família Walter” para a 4ª temporada. A confirmação foi feita em 13 de maio de 2026, antes da estreia do terceiro ano. Os novos episódios estão previstos para 2027.

Quando estreia a 3ª temporada de 'Minha Vida com a Família Walter'?

A 3ª temporada de “Minha Vida com a Família Walter” estreia em 6 de agosto, na Netflix.