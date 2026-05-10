Kevin Hart será alvo de piadas em roast ao vivo da Netflix neste domingo

O humorista e ator Kevin Hart, conhecido por filmes de comédia como "Jumanji: Bem-Vindo à Selva", será o alvo do próximo grande roast da Netflix.

O especial "The Roast of Kevin Hart" será transmitido ao vivo neste domingo, 10, como parte do festival Netflix is a Joke 2026.

Conhecido por comandar roasts e provocar colegas da indústria do entretenimento ao longo da carreira, Hart agora estará “do outro lado” das piadas. O evento será apresentado pelo humorista Shane Gillis.

Segundo a Netflix, o especial promete um clima de “guerra de palavras sem limites”, com piadas pesadas direcionadas ao ator.

Que horas estreia o roast de Kevin Hart?

"The Roast of Kevin Hart" será exibido ao vivo na Netflix neste domingo, 10, às 21h (horário de Brasília).

O evento acontece no Kia Forum, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que é um roast?

O formato “roast” é um tipo de evento de humor em que um convidado famoso se torna alvo de piadas feitas por outros comediantes, artistas e amigos. Normalmente, os comentários envolvem provocações sobre carreira, vida pessoal e momentos polêmicos da celebridade homenageada.

Kevin Hart já participou de diversos roasts ao longo da carreira e foi o apresentador de "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady", especial da Netflix lançado em 2024 sobre o ex-jogador da NFL Tom Brady.

Segundo a plataforma, o programa sobre Brady acumulou 26 milhões de visualizações e permaneceu por três semanas no Top 10 global da Netflix.

Em entrevista ao Deadline, Robbie Praw, vice-presidente de formatos de comédia da Netflix, afirmou que Kevin Hart foi o primeiro nome considerado para o novo roast.

“Kevin foi a primeira pessoa da nossa lista. Tivemos outras ideias e conversas ao longo do último ano, mas parecia a escolha certa e divertida para este festival”, disse.

O que é o 'Netflix is a Joke Fest'?

O Netflix is a Joke Fest 2026 é um festival de comédia realizado em Los Angeles entre os dias 4 e 10 de maio.

Esta é a terceira edição do evento, que, segundo a Netflix, reúne mais de 350 atrações ao vivo, incluindo shows de stand-up, gravações de podcasts, programas de variedades e exibições especiais.