Kevin Hart será alvo de piadas em roast ao vivo da Netflix neste domingo

Kevin Hart: ator é conhecido por filmes de comédia como 'Jumanji: Bem-Vindo à Selva' (Michael Kovac/Getty Images para o AFI)
Repórter
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h02.
O humorista e ator Kevin Hart, conhecido por filmes de comédia como "Jumanji: Bem-Vindo à Selva", será o alvo do próximo grande roast da Netflix.
O especial "The Roast of Kevin Hart" será transmitido ao vivo neste domingo, 10, como parte do festival Netflix is a Joke 2026.
Conhecido por comandar roasts e provocar colegas da indústria do entretenimento ao longo da carreira, Hart agora estará “do outro lado” das piadas. O evento será apresentado pelo humorista Shane Gillis.
Segundo a Netflix, o especial promete um clima de “guerra de palavras sem limites”, com piadas pesadas direcionadas ao ator.
"The Roast of Kevin Hart" será exibido ao vivo na Netflix neste domingo, 10, às 21h (horário de Brasília).
O evento acontece no Kia Forum, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
O formato “roast” é um tipo de evento de humor em que um convidado famoso se torna alvo de piadas feitas por outros comediantes, artistas e amigos. Normalmente, os comentários envolvem provocações sobre carreira, vida pessoal e momentos polêmicos da celebridade homenageada.
Kevin Hart já participou de diversos roasts ao longo da carreira e foi o apresentador de "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady", especial da Netflix lançado em 2024 sobre o ex-jogador da NFL Tom Brady.
Segundo a plataforma, o programa sobre Brady acumulou 26 milhões de visualizações e permaneceu por três semanas no Top 10 global da Netflix.
Em entrevista ao Deadline, Robbie Praw, vice-presidente de formatos de comédia da Netflix, afirmou que Kevin Hart foi o primeiro nome considerado para o novo roast.
“Kevin foi a primeira pessoa da nossa lista. Tivemos outras ideias e conversas ao longo do último ano, mas parecia a escolha certa e divertida para este festival”, disse.
O Netflix is a Joke Fest 2026 é um festival de comédia realizado em Los Angeles entre os dias 4 e 10 de maio.
Esta é a terceira edição do evento, que, segundo a Netflix, reúne mais de 350 atrações ao vivo, incluindo shows de stand-up, gravações de podcasts, programas de variedades e exibições especiais.