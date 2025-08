Lançamentos da Netflix em agosto de 2025: veja os filmes e as séries

Agosto traz para as salas de cinema uma programação variada, com estreias de filmes de diversos gêneros, incluindo ação, drama, comédia e animação. O mês também marca o retorno de alguns clássicos e relançamentos muito aguardados.

Entre os destaques estão o suspense "A Hora do Mal", a comédia familiar "Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda!", e o drama histórico "Drácula: Uma História de Amor Eterno". Além disso, o mês traz o relançamento de "Carlota Joaquina, Princesa do Brasil", uma produção que marcou época no cinema brasileiro, e "Interestelar", que volta às telas para uma nova geração de cinéfilos.

As produções nacionais ganham destaque com títulos como "A Mensagem de Jequi", "Tijolo por Tijolo", e o documentário "Moacyr Luz, o Embaixador Dessa Cidade", que traz um retrato emocionante do sambista carioca.

O que entra em cartaz no cinema em agosto de 2025?

Estreias no cinema em agosto de 2025