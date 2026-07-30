Sobre o que é 'Fúria', nova série brasileira da Netflix?

Vinícius Neri: 'Fúria' acompanha a história de um jovem resgatado à beira da morte por um treinador de MMA (Albert Andrade/Netflix)
Repórter
Publicado em 30 de julho de 2026 às 20h53.
A nova série brasileira "Fúria", do mesmo diretor de "Bom Dia, Verônica", já está disponível na Netflix. A produção acompanha um jovem resgatado à beira da morte que, sem qualquer memória sobre a própria identidade, encontra no MMA uma nova chance de recomeçar.
Protagonizada por Vinicius Neri, a série mistura ação, suspense e drama ao mostrar a busca do personagem por respostas sobre o passado. Ao mesmo tempo, ele precisa enfrentar rivalidades dentro e fora do octógono.
A trama acompanha Marcelo, personagem de Vinicius Neri, um jovem encontrado à beira da morte por um treinador de artes marciais.
Sem lembrar quem é, ele recebe um novo nome e passa a treinar para conquistar espaço no mundo do MMA, sigla em inglês para artes marciais mistas.
À medida que avança nesse universo, Marcelo começa a encontrar pistas sobre sua identidade e descobre que o próprio passado pode estar ligado a uma rede de crimes e segredos.
A investigação coloca em risco a vida do protagonista e a de seu treinador.
Além de tentar descobrir quem realmente é, Marcelo enfrenta uma rivalidade crescente com Júnior Malamute, personagem interpretado por MC Cabelinho.
O adversário testa os limites do protagonista dentro e fora do octógono.
Embora o MMA seja o principal cenário da história, as lutas não aparecem apenas como espetáculo visual.
A série também explora conflitos familiares, disputas por poder, paixões, sobrevivência e outros dilemas emocionais que movem os personagens.
Na trama, Eduardo Moscovis e Bianca Comparato interpretam pai e filha ligados a uma academia rival, dispostos a conquistar os melhores lutadores.
Além de Vinicius Neri e MC Cabelinho, o elenco reúne:
A produção ainda conta com a participação especial do ex-campeão de MMA Anderson Silva, que interpreta um dos personagens da história.
"Fúria" tem seis episódios, todos disponíveis na Netflix.
A série foi criada por Igor Verde e Gustavo Bragança.
A direção geral é de José Henrique Fonseca, responsável por "Bom Dia, Verônica".
A produção executiva é assinada por Fernanda Laignier, José Henrique Fonseca e Eduardo Pop. A série é uma coprodução da Zola Filmes com a Netflix.