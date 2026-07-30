Sobre o que é 'Fúria', nova série brasileira da Netflix?

A nova série brasileira "Fúria", do mesmo diretor de "Bom Dia, Verônica", já está disponível na Netflix. A produção acompanha um jovem resgatado à beira da morte que, sem qualquer memória sobre a própria identidade, encontra no MMA uma nova chance de recomeçar.

Protagonizada por Vinicius Neri, a série mistura ação, suspense e drama ao mostrar a busca do personagem por respostas sobre o passado. Ao mesmo tempo, ele precisa enfrentar rivalidades dentro e fora do octógono.

Sobre o que é 'Fúria'?

A trama acompanha Marcelo, personagem de Vinicius Neri, um jovem encontrado à beira da morte por um treinador de artes marciais.

Sem lembrar quem é, ele recebe um novo nome e passa a treinar para conquistar espaço no mundo do MMA, sigla em inglês para artes marciais mistas.

À medida que avança nesse universo, Marcelo começa a encontrar pistas sobre sua identidade e descobre que o próprio passado pode estar ligado a uma rede de crimes e segredos.

A investigação coloca em risco a vida do protagonista e a de seu treinador.

Quem é o rival de Marcelo?

Além de tentar descobrir quem realmente é, Marcelo enfrenta uma rivalidade crescente com Júnior Malamute, personagem interpretado por MC Cabelinho.

O adversário testa os limites do protagonista dentro e fora do octógono.

'Fúria' é apenas uma série sobre MMA?

Embora o MMA seja o principal cenário da história, as lutas não aparecem apenas como espetáculo visual.

A série também explora conflitos familiares, disputas por poder, paixões, sobrevivência e outros dilemas emocionais que movem os personagens.

Na trama, Eduardo Moscovis e Bianca Comparato interpretam pai e filha ligados a uma academia rival, dispostos a conquistar os melhores lutadores.

Quem está no elenco de 'Fúria'?

Além de Vinicius Neri e MC Cabelinho, o elenco reúne:

Alice Carvalho;

Bianca Comparato;

Claudia Raia;

Eduardo Moscovis;

Fábio Lago;

Babu Santana;

Kelner Macêdo;

Camila Damião;

Jonas Ponciano.

A produção ainda conta com a participação especial do ex-campeão de MMA Anderson Silva, que interpreta um dos personagens da história.

Quantos episódios tem 'Fúria'?

"Fúria" tem seis episódios, todos disponíveis na Netflix.

Quem criou a série?

A série foi criada por Igor Verde e Gustavo Bragança.

A direção geral é de José Henrique Fonseca, responsável por "Bom Dia, Verônica".

A produção executiva é assinada por Fernanda Laignier, José Henrique Fonseca e Eduardo Pop. A série é uma coprodução da Zola Filmes com a Netflix.