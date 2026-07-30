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'Song Sung Blue: Um Sonho a Dois' chega ao streaming; veja onde assistir

O filme, que rendeu uma indicação ao Oscar para a atriz Kate Hudson, estreia em plataforma de vídeo nesta sexta-feira, 31

Kate Hudson e Hugh Jackman interpretam um casal que forma uma banda tributo a Neil Diamond (Focus Features/Universal/Divulgação)

Kate Hudson e Hugh Jackman interpretam um casal que forma uma banda tributo a Neil Diamond (Focus Features/Universal/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de julho de 2026 às 19h50.

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Quem não viu "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois" nos cinemas agora pode assistir ao filme em casa. O longa estreia nesta sexta-feira, 31, no Prime Video.

Baseado em uma história real, o filme acompanha um casal que forma uma banda tributo a Neil Diamond. Kate Hudson, indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel, e Hugh Jackman interpretam os protagonistas do drama dirigido por Craig Brewer, inspirado no documentário homônimo de Greg Kohs, lançado em 2008.

Onde assistir 'Song Sung Blue: Um Sonho a Dois'?

Neste primeiro momento, "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois" estreia exclusivamente no Prime Video, nesta sexta-feira, 31.

Sobre o que é 'Song Sung Blue: Um Sonho a Dois'?

Baseado em uma história real, o longa acompanha Mike (Hugh Jackman) e Claire (Kate Hudson), dois músicos que enfrentam dificuldades financeiras e decidem formar uma banda tributo a Neil Diamond chamada Lightning & Thunder.

A dupla passa de apresentações em uma garagem e pequenos bares a uma inesperada fama local. Quando uma tragédia muda completamente suas vidas, os dois encontram na música e no relacionamento a força para superar as dificuldades, recuperar a esperança e inspirar as pessoas ao seu redor.

Elenco

Além de Kate Hudson e Hugh Jackman, o elenco reúne:

  • Michael Imperioli;
  • Ella Anderson;
  • King Princess;
  • Mustafa Shakir;
  • Hudson Hensley;
  • Fisher Stevens;
  • Jim Belushi.
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