'Song Sung Blue: Um Sonho a Dois' chega ao streaming; veja onde assistir

Quem não viu "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois" nos cinemas agora pode assistir ao filme em casa. O longa estreia nesta sexta-feira, 31, no Prime Video.

Baseado em uma história real, o filme acompanha um casal que forma uma banda tributo a Neil Diamond. Kate Hudson, indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel, e Hugh Jackman interpretam os protagonistas do drama dirigido por Craig Brewer, inspirado no documentário homônimo de Greg Kohs, lançado em 2008.

Onde assistir 'Song Sung Blue: Um Sonho a Dois'?

Neste primeiro momento, "Song Sung Blue: Um Sonho a Dois" estreia exclusivamente no Prime Video, nesta sexta-feira, 31.

Sobre o que é 'Song Sung Blue: Um Sonho a Dois'?

Baseado em uma história real, o longa acompanha Mike (Hugh Jackman) e Claire (Kate Hudson), dois músicos que enfrentam dificuldades financeiras e decidem formar uma banda tributo a Neil Diamond chamada Lightning & Thunder.

A dupla passa de apresentações em uma garagem e pequenos bares a uma inesperada fama local. Quando uma tragédia muda completamente suas vidas, os dois encontram na música e no relacionamento a força para superar as dificuldades, recuperar a esperança e inspirar as pessoas ao seu redor.

Elenco

Além de Kate Hudson e Hugh Jackman, o elenco reúne: